Ortaklarimizdan Meriç Bahçivanci, 9 Subat 2022 tarihinde Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odasi'nin düzenledigi "Yetkilendirilmis yükümlü statüsü (YYS) ve Türk hukukunda gümrük cezalari" konulu panelde Consultürk Global'in kurucusu ve ortaklarindan Yücel Karadis ile panelist olarak yer aldi.] Panelistlerin uygulamaya yönelik birçok önemli konuya degindigi panelde öne çikan konulardan bazilari sunlar oldu:

YYS sisteminin sagladigi kolayliklar;

AB'de, YYS sahibi ithalatçi ve ihracatçilarin orani %0,4 iken, söz konusu YYS sahiplerinin AB'nin dis ticaret hacminin %51'ini olusturmasi;

Türkiye'nin yaklasik 600 kadar ilave YYS potansiyelinin oldugu tahmini ve bu statüyü kazanmak için izlenmesi gereken yol; ve

Gümrük cezalarina itiraz konusundaki yakin tarihli idari yargi kararlarinin degerlendirilmesi ve usuli eksiklikler nedeniyle hak kaybinin önlenmesi için dikkat etmesi gereken hususlarin açiklanmasi.

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