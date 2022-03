ARTICLE

Genel olarak bakıldığında, "force majeure" yani "mücbir sebep" kavramı sözleşme kurulduktan sonra ortaya çıkan, önceden tahmin edilemeyen ve ifayı etkileyen durumlar olarak açıklanabilir. Rusya[1]Ukrayna savaşı kapsamında Ukrayna limanlarından yükleme yapılamaması bu kapsamda değerlendirilmektedir. Öyle ki, savaş riski sebebiyle bu bölgeye girmekten kaçınılabileceği gibi uluslararası hukukta da Ukrayna limanları an itibariyle "hukuken güvensiz" kabul edilmektedir. Benzer olarak Ukrayna'nın limanlara girişi engelleyen uygulamaları olduğu gibi Rusya da Kerç Boğazı'na girişi kapatmıştır. Bu noktada FOSFA ve GAFTA standart sözleşmelerine göre sözleşmeye uygun bir ifa beklenemeyecek, ifanın ertelenmesi veya sözleşmenin feshedilmesi gündeme gelecektir. Ancak belirtilmelidir ki, Ukrayna limanlarından yükleme yapılamıyor olması her sözleşmenin ifasını engellemeyecektir. Örneğin, Ukrayna menşeli bir emtianın sözleşmeye konu olması doğrudan ifayı engellemeyecek, ancak yükleme limanları Ukrayna ile sınırlı tutulmuşsa engelleyecektir. Tennants (Lancashire) Ltd v CS Wilson & Co Ltd [1917] A.C. 495 kararında da İngiliz Mahkemesi, "engellemek" ve "aksatmak" terimleri üzerinde durarak ifanın engellenmiş sayılması için hiçbir şekilde yerine getirilememesi gerektiğini belirtmiş, ifanın ne kadar zorlaşmış olursa olsun yerine getirilebilecek olması ise aksamış olacağını hüküm altına almıştır.

