Ticaret Bakanligi ("Bakanlik") 18 Subat 2022 tarihinde yayimladigi Fiyat Etiketi Yönetmeligi'nde ("Yönetmelik") Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ile Yönetmelik'te birtakim degisiklikler yapti.

Yeni Gelisme

1 Mart 2022 tarihinde yürürlüge girecek olan degisiklikler kapsaminda, Bakanlik, etiketleme ve etiket üzerinde yer almasi gereken bilgilere iliskin Yönetmelik hükümlerini yeniden düzenledi. Yönetmelik'te yer alan düzenlemelere buradan ulasabilirsiniz.

Degisiklikler Neler Getiriyor?

Degisikler kapsaminda; etiket ve listelerde yer almasi zorunlu olan malin üretim yeri, ayirici özelligi ve satis fiyati gibi bilgilerin Türkçe yazilmasi zorunlu hale getirilmistir. Ayrica, malin satis fiyatindan ayri olarak ambalajinin iadesine iliskin depozito bedeli olmasi halinde saticilarin söz konusu bedele de etiket ve listelerde yer vermesi gerekecektir.

Ilaveten, mallari perakende olarak satisa sunanlar, zorunlu etiketlere, (malin veya ayni nitelikteki mal gruplari ve raflarina ek olarak) malin ambalaj veya kabi üzerinde de yer verebilecektir.

Son olarak, indirimli olarak satisa sunulan mal veya hizmetin indirimden önceki fiyatinin tespitinde, indirimin uygulandigi tarihten önceki 30 gün içindeki en düsük fiyati esas alinacaktir. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallarda ise indirim orani ve miktarinin belirlenmesinde malin bir önceki fiyati esas alinacaktir.

Sonuç

Ticaret Bakanligi perakende satisa konu edilen mal ve hizmetlerde etiket kullanimina yönelik düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Bu sektörde faaliyet gösteren tüm sirketler, Ticaret Bakanligi'nin duyurularini takip etmeli ve Yönetmelik'te öngörülen gerekliliklere uygun hareket etmelidir.

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