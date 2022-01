ARTICLE

Esasen Kanun, sirketlerin tedarik zincirlerinin herhangi bir adiminda Sincan'daki zorla çalistirma uygulamalarinin dahiliyeti olup olmadigina yönelik bir inceleme yapmalarini gerektirmekle beraber, daha genis bir çerçevede bakildiginda, sirketleri insan haklarina uyum için özenli inceleme ve insan haklarina uyumun izlenmesi süreçlerine yönlendirmektedir. Çok uluslu isverenler, Sincan'da zorla çalistirmaya dahil olma riskini belirlemek için küresel operasyonlarini dikkatle incelemeli ve olumsuz insan haklari etkilerini önlemeye, hafifletmeye ve tazmin etmeye yönelik mevcut politikalarini denetlemelidir. Bunun için sirketin veya operasyonlarinin bulundugu cografyada, sektöre iliskin risklerin öncelikle tespit edilmesi ve tedarik zincirlerini "kirletebilecek" unsurlarin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Ardindan, tespit edilen riskler baz alinarak sirket için kisisellestirilmis bir uyum programi kaleme alinmalidir. Bu noktada politikada yer alan insan haklarinin yahut bu haklari ihlal edecek davranislara getirilen yasaklarin kapsaminin nasil tanimlandigi oldukça önem arz eder. Hazirlanan politikada is hukuku ve isçi haklarina iliskin detayli düzenlemelere yer vermek de yerinde olacaktir. Tedarikçilerle is iliskileri, belirlenen politikalar ile uyumlu olarak gerçeklestirilmelidir ve bunu denetlemek adina kapsamli özenli incelemeler yürütülmelidir. Bu özenli inceleme süreci, Birlesmis Milletler Is ve Insan Haklari Rehber Ilkeleri'nin yani sira Avustralya, Kaliforniya, Birlesik Krallik, Fransa, Almanya ve Avrupa Birligi gibi yargi bölgelerinde var olan veya gelistirilmekte olan diger birçok zorunlu bildirme ve özenli inceleme yasalari isiginda yürütülmelidir. Uyum sürecinin sürekliliginin kontrol altinda tutulmasi ve risklerin düzenli olarak ölçülebilmesi için ise yukarida bahsedilen prosedürlerin düzenli olarak inceleme faaliyetlerine tabi tutulmasi gerekmektedir.

Peki Kanun nasil uygulanacak? ABD Iç Güvenlik Bakanligi Zorla Çalistirmayla Mücadele Görev Gücü (Forced Labor Enforcement Task Force Chaired by the Secretary of Homeland Security) kismen ya da tamamen, Çin'de zorla çalistirmayla üretilen mallarin ithal edilmesini önlemeye yönelik bir strateji gelistirecektir. Bu strateji kapsaminda Zorla Çalistirmayla Mücade Görev Gücü, yayimlayacagi listeler kapsaminda:

