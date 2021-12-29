Ticaret Bakanligi ("Bakanlik"), 17 Aralik 2021 tarihinde yayimladigi (i) Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 181) ve (ii) Gümrük Islemlerinin Kolaylastirilmasi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik uyarinca gümrük mevzuatindaki para sinirlari, cezalar ve yetkilendirilmis yükümlü sertifikasi basvurusu için geçici sinirlama tarihinde önemli degisiklikler yapti.

Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 181)

1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüge girecek olan Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 181)

("Teblig"), 4458 sayili Gümrük Kanunu'nda ("Kanun") yer alan usulsüzlük cezasinin, Kanun'un Bazi Maddelerinin Uygulanmasi Hakkinda Karar'da ("Karar") yer alan çalisma ücretlerinin ve Gümrük Yönetmeligi'nde ("Yönetmelik") yer alan tutarlarin yeniden belirlenmesine iliskin hususlari düzenliyor. Teblig'e buradan ulasabilirsiniz.

Teblig ile Kanun'a ve ikincil düzenlemelerle getirilen hükümlere aykiri hareket edenlere söz konusu düzenlemelerde açikça öngörülmüs olmasi kaydiyla uygulanacak usulsüzlük cezasi 235 TL olarak belirlenmistir.

Ilaveten, Karar kapsamindaki fazla çalisma ücretleri saat basina (i) ihracat için 21,83 TL, diger islemler için 50,99 TL ve (ii) ihracatta Türk plakali kamyonlar için kamyon basina ihracat için 50,99 TL, diger islemler için 80,14 TL olarak belirlenmistir.

Son olarak, Yönetmelik uyarinca, gümrük vergilerini geri verme veya kaldirma islemlerinden; (i) gümrük müdürlüklerinin yapmaya yetkili oldugu islemlerin üst siniri 742.000,00 TL, (ii) gümrük ve dis ticaret bölge müdürlüklerinin yapmaya yetkili oldugu islemlerin üst siniri 7.429.000,00 TL ve (iii) Bakanlik'in yapmaya yetkili oldugu islemlerin alt siniri 7.429.000,00 TL olarak belirlenmistir.

Gümrük Islemlerinin Kolaylastirilmasi Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

17 Aralik 2021 tarihinde yürürlüge giren yönetmelik ile, yetkilendirilmis yükümlü sertifikasi basvurusu için geçici sinirlamanin uygulanacagi süre 31 Aralik 2021'den 31 Aralik 2024'e uzatildi. Ilgili yönetmelige buradan ulasabilirsiniz.

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