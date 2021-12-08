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Öğütücü Bilyalar ve Öğütmeye Mahsus Eşya İthalatında Korunma Önlemi Soruşturması Açıldı

7325.91.00.00.00 ve 7326.11.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus benzeri eşya" ve "öğütücü bilyalar ve öğütmeye mahsus diğer eşya" ithalatında korunma önlemi uygulanması için İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu kararı ile soruşturma açılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/8 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, 9 Ekim 2021 tarih ve 31623 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Metalize İplik İthalatında Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti menşeili ve 5605.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzeri" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/46 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 12 Ekim 2021 tarih ve 31626 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Metalize İplik İthalatında Damping Soruşturması Açıldı

Gürcistan menşeili ve 5605.00 gümrük tarife pozisyonunda yer alan "dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 54.04 veya 54.05 pozisyonundaki şerit ve benzeri" ithalatında Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu Kararı ile soruşturma başlatılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/47 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 12 Ekim 2021 tarih ve 31626 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Deri Taklidi İthalatında Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili ve 5903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ile 5903.20.90.90.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "mensucat, poliüretanla emredilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/48 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 30 Ekim 2021 tarih ve 31644 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Cam Elyafı Takviye Malzemeleri İthalatında Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili ve 7019.11.00.00.00, 7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00, 7019.90.00.10.00 ile 7019.90.00.30.00 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "cam elyafı takviye malzemeleri (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/49 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 30 Ekim 2021 tarih ve 31644 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Dişleri Adi Metallerden Olanlar ve Diğerleri (niteliğindeki fermuarların) İthalatında Dampinge Karşı Önlemlere İlişkin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Çin Halk Cumhuriyeti menşeili ve 9607.11 ile 9607.19 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan "Dişleri adi metallerden olanlar" ve "Diğerleri" ithalatında uygulanan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu kararı ile nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır.

Kararın yer aldığı 2021/50 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, 30 Ekim 2021 tarih ve 31644 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili tebliğ metninin tamamına bu bağlantı dan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almıştır.

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