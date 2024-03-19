11/03/2024 tarihli ve 32487 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan;

MADDE 1– (1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89'uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gecikme cezası oranı %3 (kanuni oran) olarak uygulanır.

MADDE 2– (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür

Gereğince karar verilmiştir.

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