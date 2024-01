ARTICLE

Tüm bu açıklamalar kapsamında özel sağlık ve hayat sigortaları bakımından sigorta şirketlerinin riski azaltmak adına ilgili veri sahiplerinin açık rızasını alarak ilerlemesi önerilebilecektir. Öte yandan, veri sahibinin açık rızasını her zaman geri alması riski bulunduğu ve Kurul'un buna yönelik kararlarının da henüz her somut olayda değerlendirilebilecek şekilde bir emsal teşkil etmediği not düşülmelidir. Kurul'un önüne gelen olaylarda bu yönde açık bir yönlendirme yapmadığı, uygulamanın halihazırda açık rıza alınarak ilerleme yönünde olduğu açıktır.

