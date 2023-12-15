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Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş'ta yaşanan depreme ilişkin erteleme konulu genel yazı yayımlandı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2023 sonunda sona erecek mücbir sebep hali 30 Nisan 2024 tarihine kadar uzatıldı.

Belirtilen illerde yaşanan deprem felaketi nedeniyle sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları açısından 5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin Kurumumuza vermiş olduğu yetkiye istinaden, meydana gelen deprem felaketi itibarıyla Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalıları için mucbir sebep halinin 30/4/2024 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

06/02/2023 ile 30/04/2024 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyanlar, işyeri kayıt ve belgeleri (iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri dahil) 15/05/2024 (Kuruma verilmesi halinde (bu tarih dahil) yasal süresi içinde verilmiş sayılır,

06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolan mevcut prim borçları ile Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2023 ile Ocak, Şubat, Mart 2024 prim borçları ( Ayların 15'inci ila 14'üncü dönemlerinde işlem gören işyerleri için Aralık 2022, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık 2024, Ocak, Şubat 2024) 5510 Sayılı Kanun 89 uncu maddede belirtilen gecikme cezası ve gecikme faizi uygulanmadan 31/05/2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenmesi,

06/02/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolan sigortalının mevcut prim borçları ile Ocak-Aralık 2023 dönemine ait primleri, belirtilen gecikme cezası ve gecikme faizi uygulanmadan 31/05/2024 (bu tarih dahil) tarihine kadar ertelenir.

06/02/2023 ila 26/04/2024 tarihleri arasında verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim ve hizmet belgelerinin 15/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) verilmesi halinde ve muhteviyatı prim borçları ile 06/02/2023 tarihi öncesi yasal ödeme süresi geçmiş borçların 31/05/2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmesi kaydıyla işyerlerinin teşviklerden yararlandırılmasının,

Erteleme kapsamına girenlerin, vakıa ya da afetin meydana geldiği tarihteki ödeme süresi dolmuş prim borçları ile erteleme dönemlerinde oluşan prim borçlarının 06/02/2023 ila 31/05/2024 borç sorgu tarihli düzenlenecek borcu yoktur belgelerinde borç olarak gösterilmemesinin,

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibarıyla aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve Adıyaman, Hatay,Kahramanmaraş ve Malatya illeri dışında işyeri bulunan işverenlerin 2023 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran,Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2024 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 15/05/2024 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek prim borçlarının 31/05/2024 tarihine kadar ödenmesi halinde söz konusu yükümlülüklerin yasal süresi içinde yerine getirilmiş sayılmasının,

Uygun olacağı karar altına alınmıştır.

Buna göre, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde meydana gelen deprem felaketi ile ilgili olarak yukarıda açıklanan Yönetim Kurulu Kararı gereğince işlem yapılması gerekmektedir. Belirtilen hükümlerden mücbir sebep kapsamında yer alan söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren işyerleri yararlanacaktır. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde afet kapsamında yer alan işveren, sigortalı ve hak sahiplerince 7440 sayılı Kanun kapsamında başvurular 31/07/2024 tarihine kadar yapılabilecek ve bu borçluların ilk taksiti başvuruyu takip eden ay sonu (31/08/2024 tarihi hafta sonuna denk geldiğinden 02/09/2024 tarihi), diğer taksitler ise bu taksiti takip eden aylık dönemler hâlinde 7440 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenebilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz/rica ederim.

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