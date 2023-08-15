ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan 11/08/2023 tarihli Yapılandırma Ödeme Süreleri Hakkında Duyuru yayımlanmıştır.

Bilindiği üzere, 12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan, 7440 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan borçların peşin ve ilk taksitinin ödeme süresi 26.05.2023 tarihli ve 32202 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

31.07.2023 tarihinde sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihlerinin aynı güne denk gelmesinden dolayı Kurum tahsilat sistemimizde yoğunluk meydana gelmiş ve bu sebeple 7440 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırmanın peşin ve ilk iki taksitinin son ödeme süresi 03.08.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

7440 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasının dördüncü cümlesinde "Peşin veya taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi gereken tutarların ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, hesaplanan tutarların tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla katsayı uygulanmaksızın Kanundan yararlanılır."

Hükmü yer almaktadır.

Buna göre;

-Peşin ödeme seçeneği tercih edilmek suretiyle yapılandırılan alacaklarının tamamının ilk taksit ödeme süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ilk taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödenmesi,

-Taksitli ödeme seçeneğinin tercih edilmesi ve ilk taksit süresi içerisinde ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde yapılandırılan tutarın tamamının ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla,

7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanılacaktır. Her iki durumda da yapılandırılan alacağa katsayı uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda, Kuruma olan borçlarını 7440 sayılı Kanuna göre peşin ve taksitli ödeme seçeneği seçerek yapılandıranlardan, 03.08.2023 tarihine kadar ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyen veya eksik ödeyenlerin bu tutarları 31.08.2023 tarihine kadar hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının indirimsiz hali ve toplam tutara uygulanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri durumunda katsayı uygulanmaksızın 7440 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmaları mümkün olacaktır.

Taksitle ödeme seçeneğini tercih eden ancak birinci ve ikinci taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyen işverenlerimizin/sigortalılarımızın bu kapsamda ödeme yapabilmeleri için işyerlerinin/sigortalılar yönüyle de dosyalarının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek ödeme planlarını peşine dönüştürmeleri gerekmektedir.

Duyurunun tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.