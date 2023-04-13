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Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 31.03.2023 tarihli 32149 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanmıştır.

Özel eğitim kurumları sigorta prim desteği

MADDE 3- (1) Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında çalışan personelin 31/5/2006 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 81'nci maddesince sayılan ve 82'nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, üç ay süreyle Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

Kararnamenin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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