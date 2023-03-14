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Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'de 1999 yılında yürürlüğe giren bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem olasılığı bulunan bölgelerde yapılan binaların deprem sonucu olası zararlarının karşılanmasını amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye'deki deprem riski yüksek olan bölgelerde yapılan binaların sahibi veya kullanıcıları tarafından mutlaka yapılması gereken bir sigorta türüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası deprem ve depremden kaynaklı meydana gelebilecek zararlara karşı bir güvencedir. Ev ve iş yerleri sigorta eder. Bu güvencenin kapsamında, deprem sebebiyle oluşabilecek; yer kayması, yangın, infilak ve tsunaminin doğrudan neden olacağı maddi zararları poliçede belirtilen limitler dahilinde sigorta yaptıran kişiye nakit olarak ödenir. Deprem sonrasında sigortalı bina kısmen ya da tamamen zarar görmüş olsa dahi Doğal Afetler Sigortalar Kurumu'nun teminatı altındadır. Peki, Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı nedir?

Lakin, ilgili mevzuatta belirtildiği üzere sigorta kapsamına dahil ve dahil olmayan binalar şu şekildedir:

DASK sigortası 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler güvence altına alınmaktadır.1

DASK, 6305 Sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince; 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'na tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar, projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar, taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar, yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar güvence altına alınmamaktadır.2

Kanun'un açık hükmü dışında akıllara gelen özellikle ruhsatsız binalar bakımından DASK değerlendirildiğinde;

Ruhsatsız ve imar izni olmayan evler, "kaçak yapı" olarak değerlendirildiği için ruhsatsız olan evlere DASK yaptırılamaz. Ancak, tapuda "mesken" olarak geçen konutlar ile "arsa tapulu" olarak ifade edilen ruhsatsız konutlara da DASK yaptırmak mümkündür. Zorunlu Deprem Sigortasından yararlanabilmek için yapının imar izni alması ve "kaçak yapı" değerlendirilmesinin kaldırılmış olması gerekir. Tapusu olmayan evlere DASK yapılamaz.

Zorunlu Deprem Sigortası: Ne, Neden ve Nasıl?

Deprem, insanlar için oldukça tehlikeli ve yıkıcı olabilecek doğal afetlerden biridir. Bu nedenle, deprem bölgelerinde yaşayanlar için ev ve mal varlıklarının güvende olması çok önemlidir. Bunun için Zorunlu Deprem Sigortası yapmak, ev ve mal varlıklarının deprem sonrasında oluşabilecek zararlarının karşılanmasını sağlar. Peki, Zorunlu Deprem Sigortası nedir ve nasıl yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem bölgelerinde bulunan evlerin ve içindeki mal varlıklarının deprem sonrası oluşabilecek zararlarının karşılanması için yapılan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, deprem sonrası evin tamir veya yeniden yapımı için gerekli olan maddi desteği sağlar. Zorunlu Deprem Sigortasının ne olduğunu daha detaylı öğrenmek için tıklayınız.

Zorunlu Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Zorunlu Deprem Sigortası, sigorta şirketlerinden veya bankalardan yaptırılabilir. Evin fotoğrafı, adresi, metrekaresi, piyasa değeri gibi bilgilerin verilmesi gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda, evin ve içindeki mal varlıkların değerlendirilmesi yapılır. Değerlendirme sonucunda, sigorta primi hesaplanır ve sigorta sözleşmesi imzalanır.

Zorunlu Deprem Sigortasının Kapsamı Nedir?

Zorunlu deprem sigortası, evin yapısının tamir veya yeniden yapımını kapsar. Ayrıca, evdeki eşyaların, mobilyaların ve diğer mal varlıklarının zararları da karşılanır. Ancak, Zorunlu Deprem Sigortası bazı durumlarda kapsam dışında kalabilir. Örneğin, yapım aşamasındaki evler kapsam dışı olabilir. Sigorta, aynı zamanda bina içindeki eşyaların da zararlarını karşılar.

Böylece, deprem sonrası ev sahibi veya kullanıcılarının mali yükü azaltılır ve evin yeniden inşa edilmesi için gerekli fonlar sağlanır. Ayrıca, bina sahibi veya kullanıcısı tarafından sigorta poliçesi düzenlenmeden önce, bina için deprem güvenlik değerlendirmesi yapılması gerekir.

Zorunlu Deprem Sigortası, farklı miktarlarda prim ödeme şekillerine göre yapılabilir. Bunlar arasında; yıllık ödeme şekli, tek seferlik ödeme şekli veya peşin ödeme şekli bulunabilir. Ayrıca, sigorta şirketleri tarafından sunulan farklı sigorta paketleri bulunabilir ve bu paketler farklı kapsam seviyeleri sunabilir.

Deprem olasılığı yüksek olan bölgelerde yaşayan insanlar, Zorunlu Deprem Sigortası yapmadan önce detaylı bir araştırma yapmalı ve kendileri için en uygun sigorta şirketini ve sigorta paketini seçmelidir. Sigorta kapsamı, prim ödeme şekli ve sigorta şirketi seçiminde yardım almak için sigorta danışmanlarından yardım istenebilir veya sigorta şirketlerinin müşteri hizmetlerinden faydalanılabilir.

Sonuç

Sonuç olarak, Zorunlu Deprem Sigortası, deprem olasılığı yüksek olan bölgelerde yaşayan insanlar için önemli bir sigortadır. Bu sigorta, deprem anında ortaya çıkabilecek mali yükleri azaltır, ev sahipleri ve kullanıcılar için güvenli bir gelecek sağlar. Ayrıca, Zorunlu Deprem Sigortası yapmak zorunludur ve devlet tarafından da desteklenir.

Zorunlu Deprem Sigortası, deprem bölgesinde bulunan evlerin ve içindeki mal varlıklarının güvende olması açısından hayati önem taşır. Bu nedenle, deprem bölgesinde yaşayanlar için Zorunlu Deprem Sigortası yapmak, ev ve mal varlıklarının deprem sonrasında oluşabilecek zararlarının karşılanmasını sağlar.

Sigorta şirketi veya banka ile yapılan anlaşma ve sigorta sözleşmesinin iyi incelenmesi, sigorta kapsamının tam olarak ne kadar olduğunu anlamaya yardımcı olacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası, insanlar için hayatı kolaylaştırıcı bir hizmettir ve deprem bölgesinde yaşayanlar için mutlaka yapılması önerilir. Makalemizde Zorunlu Deprem Sigortasının kapsamı sizlere aktarılmaya çalışılmıştır.

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Kaynakça

1 < https://dask.gov.tr/tr/zds-genel-sartlar >

2 < https://dask.gov.tr/tr/zds-genel-sartlar >

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