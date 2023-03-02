Sigorta Primi Genel Müdürlügü tarafindan 24/02/2023 tarihli ve Malatya Ili Meslek Mensubu Erteleme Konulu 2023/9 Sayili Genelge yayimlanmistir.

Bilindigi üzere, mücbir sebep hali ilan edilen Adiyaman, Hatay ve Kahramanmaras illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplariyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracilik ve sorumluluk sözlesmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler disinda isyeri bulunan isverenler hakkinda 2023-8 sayili genelge yayimlanmisti.

Kuruma gelen taleplerden Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplarinin da ayni genelgede belirtilen sartlara haiz olduklari anlasilmistir.

Bu dogrultuda Malatya ilinde faaliyet gösteren meslek mensuplariyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracilik ve sorumluluk sözlesmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler disinda isyeri bulunan isverenler hakkinda 2023-8 sayili genelgede belirtilen usul ve esaslar uygulanacaktir.

Genelge'nin tamamina BURADANulasabilirsiniz.

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