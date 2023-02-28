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Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 23/02/2023 tarihli ve Meslek Mensuplarına İlişkin Erteleme Konulu 2023/8 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Kuruma iletilen sözlü ve yazılı başvurulardan 6/2/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili merkezli deprem felaketi nedeniyle işyeri deprem bölgesinde olmamakla beraber hizmet aldığı meslek mensubu deprem bölgesinde faaliyet gösteren işverenlerin yükümlülüklerinin belirtilen afet nedeniyle ertelenmesinin talep edildiği anlaşılmıştır. Yine Kuruma sözlü olarak yapılan başvurularda özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarının birçoğunun bürosunun yıkıldığı veya hasarlı olduğu, bir çok evrağın kayıp olduğu bildirilmiştir.

18/2/2017 tarih 29983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No:1) 8 inci maddesine göre muhtasar ve prim hizmet beyannamesini vermeye meslek mensupları da yetkilidir. Yapılan düzenlemeyle beyannamenin “SGK Bildirimleri” kısmının Kuruma verilmesinde işverenler yerine meslek mensupları aracı kılınmıştır. Bir nevi işverenlerin bildirim yükümlülüğü meslek mensuplarına devredilmiştir.

Aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile mükellefler arasında düzenlenmiş olan “Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesinde/Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesine göre meslek mensubu, mükellef/işveren veya kanuni temsilcisi tarafından kendisine sağlanan bilgilere ve yasal düzenlemelere uygun olarak e-beyannamenin doldurulması ile elektronik ortamda gönderilmesinden ve karşılığında tahakkuk fişinin/fişlerinin alınmasından mükellefe ve ilgili vergi dairesine, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri bakımından ise ayrıca işverene ve Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumludur.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde;

Mücbir sebep hali ilan edilen Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde faaliyet gösteren meslek mensuplarıyla 6/2/2023 tarihi itibariyle aracılık ve sorumluluk sözleşmesi bulunan ve mücbir sebep ilan edilen yerler dışında işyeri bulunan işverenlerin, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının verilme süresi ile beyannamelerin verilmesi dolayısıyla tahakkuk eden sigorta primlerinin ödeme sürelerinin ertelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda bulunan işyerleri tarafından;

2023/Ocak, Şubat ve Mart ayma ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin “SGK Bildirimleri” kısmının 26/5/2023 tarihine kadar verilmesi, tahakkuk edecek prim borçlarının 31/5/2023 tarihine kadar ödenmesi,

Halinde söz konusu yükümlülükler yasal süre içinde yerine getirilmiş sayılacaktır.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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