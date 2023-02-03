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Sigorta Primi Genel Müdürlüğü tarafından 31/01/2023 tarihli ve Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki Konulu 2023/7 Sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Bilindiği gibi, 5510 sayılı Kanun'un Ek 2' nci maddesi kapsamında sigorta prim teşvikinin usul ve esasları 2011/54, 2012/30 ve 2012/37 nolu Genelgelerde açıklanmıştır.

Bununla birlikte, Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar, 07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 80'inci maddesinde, 07.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar"da ve 2019/1 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de açıklanmıştır.

Buna göre, Cumhurbaşkanı tarafından proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlar için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Cumhurbaşkanı tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen yatırımlarda sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesini veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip teşvikten yararlanacak olan işyerlerine ilişkin bilgilerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Kurumumuza elektronik ortamda bildirildiği tarihi takip eden ay başından başlanılarak yararlanılabilecektir.

2016/9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar” kapsamında yatırım teşvik belgesi alınan proje bazlı yatırımlarda prime esas kazanç alt sınırına bağlı kalınmaksızın 10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilecektir.

Bu destekten yararlanılabilmesi için, kısmen işletmeye geçildiği tespit edilen veya tamamlama vizesi yapılmış olan iş yerlerinde çalışan ve destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin 36322 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesi ve 2012/30 nolu Genelge'de belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.

Kapsama giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca karşılanacaktır. Proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanılacak sigorta primi destek tutarı, bütün bölgeler için aynı şekilde hesaplanacaktır. Başka bir ifade ile 6'ncı bölgede kurulu iş yerlerinin proje bazlı yatırım teşviki kapsamında yararlanabileceği destek tutarı yine prime esas kazançları üzerinden sadece sigorta primi işveren hissesi olarak hesaplanacaktır.

Bu genelge hükümleri yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girer.

Genelge'nin tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz.

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