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2022'deki toplam insurtech endüstrisi değeri 5,4 milyar dolardı. 2030 için gelir tahmini 152 milyar dolar.

Grand View Research , Insurtech Market Size, Industry Report, 2022-2030

Finans sektöründeki dijitalleşme ile banka ürün ve hizmetlerindeki inovasyon günümüzde belirgin bir şekilde kendisini hissettiriyor. Örneğin bankacılık alanında açık bankacılık sisteminin sunmuş olduğu kişiselleştirilmiş, hızlı ve kullanıcı dostu hizmetler dijital dönüşümün en somut gelişmelerindendir. Bu sayede birçok işlem çevrimiçi olarak şubelere gitmeden kolayca halledilebilmektedir. Buradan hareketle, bankacılık sektörü ile başlayan finansal dijitalleşmenin, sigorta sektörünü de etkilediğini söyleyebiliriz. Öyle ki, Sigortam.net Ceo'su Bora Uludüz, dünya genelinde 2021 yılında insurtech girişimlerine 16 milyar dolar yatırım yapıldığını, bugüne kadar bu alanda 30'dan fazla unicorn olduğunu belirtiyor. Sigorta sektörünün global anlamda dinamiklerini değiştiren insurtech kavramını ele aldığımız bu yazımızda, trend olma yolunda ilerleyen sigortacılık sektöründeki dijitalleşmeyi, önemini ve insurtech modelinde yer alan teknolojik araçları aktaracağız.

Nedir bu “Insurtech”?

Insurtech, fintech teriminden esinlenerek “sigorta” ve “teknoloji” kelimelerinin birleşimidir. Kavram olarak, mevcut sigorta sektörüne teknolojik yenilikleri entegre ederek maliyet tasarrufu ve verimliliği arttırmak için tasarlanmıştır. Dolayısıyla sigortacılık sektöründeki klasik prim toplama ve tazminat ödeme yapısını büyük verinin kullanımı ve müşteri beklentileri ile inovatif ve kullanıcı odaklı bir sektör haline gelmesini amaçlamaktadır. Bu amacına da ultra özelleştirilmiş poliçeler, sosyal sigortalar ve yeni nesil sigorta ürünlerini sunarak ulaşmaktadır. Sigortalıların primleri, internet özellikli cihazlarından elde edilen verilerle, davranışlarının analiz edilmesi sonucunda dinamik olarak belirlenmektedir.

Geleneksel sigortacılık anlayışına dayalı şirketlerden farklı olarak, insurtech tabanlı şirketler risk gruplarını belirlemek için temel verileri kullanır. Örneğin sigortalılara ait arabaların coğrafi konum takibini ve akıllı bileklik aktivitelerini analiz eder ve buna benzer her türlü cihazdan gelen girdileri kullanarak ürünleri daha rekabetçi bir şekilde fiyatlandırır, daha iyi tanımlanmış risk gruplarını oluşturur. Risk gruplarının belirlenmesi ve doğru fiyatlandırma modelleri için derin öğrenme eğitimli yapay zekayı (AI) kullanır.

Insurtech kavramının daha anlaşılır olması için örneklerle açıklamak da fayda var. Hayatımıza giren karekod uygulamasından sigorta şirketleri de faydalanıyor. Karekod ile teklif alma özelliği ile sürücüler araç ruhsatlarındaki karekodu okutarak hızlı bir şekilde kendilerine uygun araç sigortasını seçebiliyor. Hayat sigortasına sahip olmak isteyen kullanıcılar, başvuru veya poliçelerinin yenilenmesi gibi hizmetleri mobil uygulama üzerinden hızlı bir şekilde halledebiliyor. Ekspertiz yardımı almak için görüntülü konuşmak yeterli oluyor. Her sigorta bakımından kendisine uygun teklife ulaşan müşteri, kredi kartı ve mobil imza ile sisteme dahil olup, poliçesini satın alabiliyor.



Neden Insurtech Tabanlı Şirketler Tercih Edilmeli?

Insurtech müşteri ihtiyaçlarını ve deneyimlerini önemser. Müşteriler, sigorta ürün kapsamlarını seçme ve kişiselleştirilmiş hizmet alma konularında daha fazla bilgi sahibi olurlar. Poliçe sahibi, internet ve mobil uygulamaları kullanarak seçenekleri araştırır ve keşfeder. Bir şubeye gitmek veya bir temsilciyle konuşmak yerine, insurtech'in geleceğinde, müşterilerin kendilerine en uygun ürünü belirleyerek, çevrimiçi anlaşma ile sigortalı olmak yer alır.



Insurtech verimliliği artırır. Birçok insurtech şirketi, kullanıcıların, mesai saatlerini veya müsait bir temsilciyi beklemek zorunda kalmaksızın, ihtiyaç duydukları bilgilere, süreçlerde boğulmadan istedikleri saatte hızlı bir şekilde erişmelerini sağlar.



Insurtech bireyselliği temsil eder. Bilgi toplama ve veri işlemenin yenilikçi doğası nedeniyle, her bireyin gerçek ihtiyaçlarını daha iyi tespit etmek için birçok yeni araç geliştirilmiştir. Bu, yalnızca fiyatlandırmayı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda geçmiş verilere dayalı olarak daha güvenilir ve tutarlı bir kapsam sunar.



Insurtech esneklik sağlar. Modern insurtech tekliflerinin esnek, özelleştirilmiş, kısa vadeli veya aktarılabilir planlara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Uzun vadeli düzenlemelere kilitlenmek yerine, insurtech'in bireylere, belirli bir süre boyunca, belirli bir ihtiyaç için belirli bir kapsamdaki ürün ve hizmet sağlama önceliği bulunur.



Insurtech işletme maliyetlerini düşürür. Geleneksel sigorta şirketleri, fiziksel mekanlarda faaliyet gösterirken, insurtech tabanlı şirketler dünyanın dört bir yanındaki müşterilerle iletişim ağını uzaktan çalışarak kurar. Çevrimiçi şirket modeli ile daha az masraf yükü oluşur, fiziksel bir ofisi veya personeli ortadan kaldıran insurtech şirketleri minimum maliyete sahip olur. Düşük maliyetler nedeniyle de genellikle müşterilerine daha düşük fiyatlar sunar.

Insurtech Değişimini Yönlendiren Yenilikler

Sigortalı olmak için gereken sürecin şeklini değiştiren insurtech, kullanılan, büyüyen ve gelişen teknoloji yelpazesi sayesinde sektörde kalıcı olma hedefini sürdürmeye devam ediyor. Yararlanılan en dikkate değer teknolojilerden biri yapay zekâ olarak karşımıza çıkıyor. Yapay zekâ sistemleri daha önce insan müdahalesi gerektiren belirli görevlerin artık yalnızca teknolojiye bağlı olarak gerçekleştirilmesine imkân sağlıyor. Örneğin, müşterilerin sorularını yanıtlamak için daha önce temsilcilerle etkileşime girilmesi gerekirken, şimdi, sohbet robotlarıyla müşterinin bir insanla konuşmadan sorunlarının çözülmesi için yardım alması sağlanıyor. Bir diğer teknoloji ise makine öğrenmesi olarak görülüyor. En basit anlamıyla, makine öğrenmesi, veri ve algoritmaların kullanımına odaklanıp, elde edilen verilerden tahmine dayalı modellerin derlenmesidir. Makine öğrenmesi ile gelecekteki verilerin modele entegre edilmesi halinde, demografik veya risk profillerine dayalı olarak uygun primlerin nasıl hesaplanılacağı daha önceden "öğrenebilir" veya sürekli olarak “değerlendirebilir” oluyor. Geliştirilen otomasyon araçları ise sigorta müşterileri çevrimiçi bir belge doldurduğunda kaydedilmesi veya imzaya hazır bir poliçenin düzenlenmesi noktalarında karşımıza çıkıyor. Insurtech ayrıca yenilikçi donanım teknolojileri ile de bağlantılı gelişiyor. Örneğin dronelar, mülklerin değerlerini ve hasarlarını belirlemek veya sigortalının hak taleplerini denetlemek için kullanılabiliyor. Özellikle dronelar, yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video çekme özelliğine sahip olduğu için birçok sektör tarafından kullanılır hale geliyor ve bu durum da çoğu şirkette maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlıyor. Fiziksel inovasyona dayanan bir başka insurtech aracının nesnelerin interneti olduğunu söyleyebiliriz. Dijital bir kavram olmasına rağmen IoT, fiziksel ürünler ve yazılım arasındaki etkileşime dayanıyor. Örneğin, otomobil sigortacıları artık yaygın olarak, olumlu sürüş alışkanlıklarını ödüllendirmek veya olumsuz sürüş alışkanlıklarını cezalandırmak için araç hızını, yol tutuşunu ve sürüş alışkanlıklarını ölçen cihazlar kullanıyor. ABD merkezli Avinew adlı şirket nesnelerin interneti teknolojisi konusunda insurtech endüstrisinde bir öncü olarak görülüyor. Şirket, sürüş alışkanlıklarını değiştiren, daha az riskli rotaları tercih eden veya otomatik sürüş sistemi kullanan müşterilerine daha düşük primler sunuyor. “Big data”' ile sigorta şirketleri artık primlerini en küçük ayrıntılara dayandırarak hesaplama yapıyor. Müşterilerinin alışkanlıklarına ve özelliklerine göre risk profillerini analiz eden şirketler topladıkları milyonlarca veri ile hem prim hesaplamasını gerçekleştiriyor hem de uygun sigorta ürünlerini sunuyor. Öyle ki, İsviçre'de kurulan Dacadoo adlı şirket API aracılığıyla, müşterilerin telefonları ve akıllı saatleri gibi cihazlarından veri topluyor. Toplanan veriler, Dacadoo'nun riski gerçek zamanlı olarak değerlendirmesine ve profilleri olumlu veya olumsuz olarak bireyselleştirilmiş profiller oluşturuyor.

Hukuk ne diyor?

Sigorta sektöründeki yenilikçi adımlar yavaş ilerlemekle beraber, yerleşik sigorta şirketlerinin de uyum sağlama konusunda aceleci olmamalarının altında birçok neden yer alıyor. Insurtech girişimlerinin çoğu, sigortacılığı ele almak ve katastrofik riski yönetmek için hala geleneksel sigorta şirketlerinin yardımına ihtiyaç duyuyor. Ancak yine de rafine model ve kullanıcı dostu bir yaklaşımla tüketicilerin ilgisini çektikçe, yerleşik oyuncuların insurtech fikrine ısındığını ve bazı yenilikleri satın almakla ilgilendiği söylenebilir.

Sigorta sektörü, yasal anlamda çok katmanlı bir yapıya sahip ve yüksek düzeyde regüle edilen bir endüstridir. Türk hukukunda, sigorta alanında, özellikle COVID-19 pandemisinin etkisiyle de bir dizi değişiklikler yapıldı. Örneğin, Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğin 5.maddesinde bilgilendirmenin dijital ortamda yapılmasına olanak sağlandı. Buna yönelik olarak sigorta sözleşmelerinin mesafeli olarak yapılması durumunda kalıcı veri saklayıcı ve banka kartı veya kredi kartı ile yapılan ödemelerin güvenliği için 3DSecure kavramlarına yer verilmesi sağlandı. Kalıcı veri saklayıcısı, tarafların fiziki ortamda bir araya gelmesinin mümkün olmadığı hallerde nakledilen bilgilerin kısa mesaj veya e-posta gibi ortamlarda kaydedilmesidir. Bu gibi durumlarda, sigorta şirketlerinin, örneğin sigorta sözleşmesine ilişkin bilgilendirmeyi e-posta veya kısa mesaj aracılığıyla yapması halinde bilgilendirme metnini kaydetme yükümlülüğü bulunmaktadır. Aynı zamanda bilgilendirmenin çağrı merkezi veya telefon aracılığıyla yapılması durumlarında da görüşmelerin kayıt altına alınması öngörülmektedir. Bundan başka olarak, ilgili mevzuatlar aracılığıyla hasar anında ekspertiz işlemlerinin uzaktan yapılması, sağlık sigortaları kapsamında Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik ile düzenlenen uzaktan muayene hizmeti verilmesi de sağlanmaktadır.

Kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması noktasında insurtech metodolojilerinin benimsenmesi şirketlerce birtakım çekinceler oluşturuyor. Müşterinin dur işaretlerinde gerçekten durup durmadığını algılayabilen izleme cihazları, müşterinin konumunu, ziyaret ettiği yerleri ve bu konumlarda ne kadar kaldığını da takip ediyor. Bu takip sonucunda da yapay zeka teknolojisinin kullanılması ile birçok verinin işlenmesi söz konusu oluyor. Bu gibi durumlarda kişisel verisi işlenen kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ihlaline sebebiyet vermemek adına KVKK'ya ve kurul kararlarına uyum sağlanması önem arz ediyor. Örneğin işlenen verilerin ilgili mevzuatta öngörülen amaç ve süre kadar muhafaza edilmesi, elde edilen verinin anonimleştirilmesi ile elde edilen sonuç arasında bir fark bulunmuyorsa anonimleştirme yoluna gidilmesi gerekiyor.

Sonuç

Insurtech, mevcut sigorta modelini daha verimli hale getirmek için tasarlanmış teknolojik yeniliklerin kullanılmasıdır. Insurtech, veri analizi, nesnelerin interneti ve yapay zeka gibi teknolojileri kullanarak ürünlerin daha rekabetçi bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlar. Insurtech, talepleri daha etkin bir şekilde işlemek, riskleri değerlendirmek, sözleşmeleri işlemek veya poliçeleri garanti altına almak için kullanılır. Insurtech, finteke benzer, çünkü her ikisi de her bir geleneksel endüstride devrim yaratan modern çözümlerden yararlanır. Insurtech'ler için özellikle regülasyon ve yerleşik sigorta şirketlerinin onlarla çalışmaktaki isteksizliği sebebiyle birtakım sorunlar söz konusudur.

Sigorta dünyası, teknoloji şirketlerinin sunduğu çözümler sayesinde hızla gelişiyor. Insurtech ile işletmeler, daha az parayla daha iyi bir müşteri deneyimi sunabiliyor. Bu da bir kazan-kazan modeli yaratıyor. Teknoloji yaratmak ve teknolojiden yararlanmak için geliştirilen farklı iş modellerini ve bunların gelecekte sektörü nasıl etkilediğini görmek ilginç olacak.

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