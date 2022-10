ARTICLE

Veri sahipleri, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin veriler dışında kalan ve genel veri tabanında yer alan kendilerine ait veriler hakkında Merkezden bilgi talep edebileceklerdir. Söz konusu talepler Merkez tarafından on beş gün içinde karşılanacak, bu sürenin yeterli olmaması durumunda süre bir defalığına on beş gün daha uzatılacaktır. Bu şekilde veri sahibinin bilgi edinme talebi başvurudan itibaren en geç otuz gün içinde yanıtlanmış olacaktır. Veri sahipleri, genel veri tabanında yer alan verilerin eksik veya hatalı olduğuna ilişkin Merkez'e başvurdukları takdirde Merkez, gerekli gördüğü halde başvurunun on günlük kesin süre içinde ilgili üye kuruluşa iletilmesine karar verecektir. Bu durumda kuruluş, kendisine iletilen talebi yine on günlük kesin süre içinde inceleyecek; talebi kabul etmesi halinde verileri düzelterek bu düzeltme işlemini, talebi reddetmesi halinde ise reddetme sebebini Merkez'e bildirecektir. Belirlenen kesin sürelere uymayan üye kuruluşlar Merkez tarafından aylık olarak raporlanarak Kurum'a bildirilecektir. Bu bildirim üzerine Kurum erişim yetkilerinin kaldırılması dahil her türlü tedbiri almaya yetkili kılınmıştır. Ancak, verilerin değiştirilmesi talebine ilişkin bu düzenleme yanlış sigorta uygulamaları verilerine ilişkin talep ve itirazlarda uygulanmaz; anılan talep ve itirazlar, ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

