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Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin ("Eximbank") Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslarda ("Esaslar") 19 Nisan 2022 tarihli ve 5445 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan ("Karar") yapılan değişiklikler 20 Nisan 2022 tarih ve 31815 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Karar öncesinde, Eximbank'ın yapabileceği kredi sigortalarının kapsamı ihracatçılar tarafından yapılan satışlar ile ihracatçıların yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde elli sermayesine sahip oldukları firmalar ("Yabancı İştirakler") tarafından üretilen ve ülke içinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla yapılan kredi sigortaları ile sınırlı idi.

Karar Eximbank'ın sağlayabileceği sigortaların alanını genişletti. Karar'a göre, Eximbank ihracatçılar ya da Yabancı İştirakleri tarafından markaları (aynı şirketler topluluğu içinde yer alan firmalara ait markalar da dahil) altında satılmak üzere yurtdışında kurulu firmalara ürettirilen ve üretildiği ülke içerisinde veya o ülkeden Türkiye dışındaki diğer ülkelere yapılan satışları teminat altına almak amacıyla kredi sigortası yapabilecek.

Sonuç

Karar Eximbank'ın yapabileceği kredi sigortalarının kapsamının genişletti. Değişiklik, küresel tedarik zincirindeki değişimleri göz önüne alarak ihracat stratejilerini destekleme ve ihracatın finansmanı için finansal kuruluşlarca talep edilen teminat sürecini kolaylaştırma amacı taşıyor.

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