ÖZET 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, trafik kazası sonucu meydana gelen zararlardan işleten sorumludur. Ancak dava yoluna gitmeden önce zarar görenin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında ilgili sigorta kuruluşuna yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir. Zararın tazmini talebinin yöneltilmesi için sigorta şirketine yapılacak başvuruya ilişkin esaslar, bu kapsamda başvuruda mevcut olması gereken belgeler, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile düzenlenmiştir. Sürekli sakatlık halleri nedeniyle sigorta şirketine yapılacak başvuruda tüm bu belgelerin ve dolayısıyla açık rıza beyanının mevcut olması gerekmektedir. Açık rıza beyanının eksik olması halinde, sigortacıya başvuru koşulu öngörüldüğü şekilde yerine getirilmemiş olduğundan, dava açılması halinde usulden reddi gerekmektedir.

ABSTRACT In accordance with the Highways Traffic Law numbered 2918, the operator is responsible for damages caused by a traffic accident. However, before proceeding with a lawsuit, the injured must submit a written application to the relevant insurance company within the scope of the Highways Motor Vehicles Compulsory Liability Insurance. The principles regarding the application to be made to the insurance company for the claim of damages and in this context, the documents that should be present in the application are regulated by the General Conditions of Highway Motor Vehicles Compulsory Liability Insurance. In the application to be made to the insurance company due to permanent disability, all these documents and therefore the express consent declaration must be present. If the express consent declaration isn't present, the condition of application to the insurer has not been fulfilled as stipulated and if a lawsuit is filed, it must be denied.