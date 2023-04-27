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Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi (“Tarife”) 31 Aralık 2022 tarihli ve 32060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tarife icra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda muhafaza edilen mallar ve muhafaza esnasındaki çilingir, çekici ve nakliye hizmetleri için 2023 yılında alınacak ücretleri belirlemektedir.

Tarife'de muhafaza ücretinin hesabı, muhafaza ücretinin azami haddi, muhafaza avansının alınması yönünde düzenlemelere yer verilmektedir.

Tarife kapsamındaki düzenlemeler ile ilgili başlıca hususlar aşağıdaki gibidir:

Tarife kapsamında 2022 yılına ilişkin olarak belirlenmiş muhafaza ücretleri %100 oranında arttırılmıştır.

Diğer hizmetler için alınacak ücretler ise 2022 yılı için belirlenmiş ücretler üzerinden hesaplama yapılarak belirlenmiştir.

Tarife ile hacizli olmayan taşınır mallar ayrı bir kalem olarak düzenlenmiş, bu malların muhafaza ücreti tüm bölgeler için malın hacmi/m 3 fiyatı üzerinden m 3 başına 3.-TL olarak belirlenmiştir.

fiyatı üzerinden m başına 3.-TL olarak belirlenmiştir. Tarife ile icra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların yediemine teslim edilmesi aşamasında muhafaza ücretinin ücret tablosu dikkate alınarak takdir olunacağı, bu ücretin beş günlük ücret toplamından az olamayacağı düzenlenmiştir.

İcra ve iflas dairelerince tahliye, tedbir ve muhafaza gerektiren diğer hâllerde hacizli olmayan taşınır malların muhafaza müddeti hitamında hesap edilecek ücretin altı aylık muhafaza gideri toplamını geçemeyeceği hükme bağlanmıştır.

Tarifenin tam metnine ve ücret tablosuna bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Yazı ilk olarak, Moroğlu Arseven'in iki haftada bir yayımlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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