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120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (“Kararname”) 11 Şubat 2023 tarihli Resmî Gazete yayımlanarak aynı tarihe yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kararname ile 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edilen olağanüstü hâl kapsamında yargı alanında bazı tedbirlerin alınması amaçlanmıştır.

8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile olağanüstü hâl ilan edilen illerde (Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) yargı alanında hak kayıplarının önlenmesi amacıyla aşağıda sayılan süreler ve işlemler 6/2/2023 (bu tarih dâhil) tarihinden itibaren 6/4/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar durdurulmuştur. Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır.

Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler

9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler.

Anılan tedbirlerin kapsamı dışında tutularak 6/2/2023 ile 6/4/2023 tarihleri arasında da işlemeye devam edecek süreler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri

5271 sayılı Kanunda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler

6100 sayılı Kanunda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlenen süreler

Kararname kapsamında alınan tedbirlerin kimler tarafından uygulanacağı da belirlenmiştir:

Buna göre anılan tedbirler;

6/2/2023 tarihi itibarıyla yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller olan gerçek ve tüzel kişiler ile aynı tarihte bu illerde bulunan kişiler bakımından ve

Olağanüstü hal ilan edilen illerin barosuna 6/2/2023 tarihi itibarıyla kayıtlı avukatlar ile diğer barolara kayıtlı olup aynı tarihte bu illerde bulunan avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak

6/4/2023 tarihine (bu tarih dâhil ) kadar ülke genelinde uygulanacaktır.

Olağanüstü hal ilan edilmeyen illerin barosuna kayıtlı avukatların ve bürolarında çalışan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde anılan tedbirler, söz konusu avukatlar tarafından takip edilen dava ve işlerle ilgili olarak bu avukatlar ile

Yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilmeyen iller olan kişilerin; olağanüstü hal ilan edilen illerde kan veya kayın hısımlarının bulunması veya olağanüstü hal ilan edilen illerde felakete uğrayanların kurtarılması, meydana gelen hasar ve zararın telafi edilmesi ya da ihtiyaçların karşılanması amacıyla bu illere gitmeleri halinde anılan tedbirler, söz konusu kişiler bakımından

6/3/2023 (bu tarih dâhil) tarihine kadar ülke genelinde uygulanacaktır.

Bununla birlikte yukarıda sayılan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, yerleşim yeri olağanüstü hal ilan edilen iller dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler aleyhine icra ve iflas takibi, taraf ve takip işlemi ile ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemleri yapabilecektir. Ancak bu imkândan yararlanan gerçek ve tüzel kişiler ile avukatlar, işlemi başlattığı tarihten itibaren ve işlem kapsamında anılan tedbirlerden yararlanamayacaktır.

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlar kapsamındaki süreler, yakalama emrinin yerine getirilmesi ve gözaltı süresi ile tutukluluğun ve tahliye taleplerinin incelenmesi hakkında ayrıca düzenlemeler içeren Kararname'nin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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