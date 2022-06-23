2004 sayili Icra Iflas Kanunu'nda ["IIK"] 30.11.2021 tarihinde yapilan önemli degisikliklerden biri borçluya satis yetkisi verilmesi idi. Söz konusu degisiklikleri önceki yazimizdan inceleyebilirsiniz.

IIK'da yapilan degisikliklere paralel olarak, Icra ve Iflas Kanunu Uyarinca Borçluya Satis Yetkisi Verilmesine Dair Yönetmelik ["Yönetmelik"] 28 Mayis 2022 tarihli ve 31849 sayili Resmî Gazete'de yayinlanarak yürürlüge girdi. Yönetmelik'te, IIK'nin "Borçluya satis yetkisi verilmesi" baslikli 111/a maddesinin usul ve esaslari düzenleniyor.

Borçlu 7 Gün Içinde Icra Dairesine Basvurmali

Borç kesinlesip haciz safhasina gelindiginde, haczi yapan memur haczettigi malin kiymetini takdir eder. Sicile kayitli mallarin kiymet takdirini ise Adalet Bakanligi'nca izin verilen bilirkisiler gerçeklestirir.

Bu asamada satis için kendisine yetki verilmesini isteyen borçlu, kiymet takdirinin kendisine tebliginden itibaren yedi gün içerisinde icra dairesine müracaat ederek talebini sunmalidir. Bunun üzerine icra müdürü, borçlu adina haczedilen malin satisi için bir yetki belgesi düzenler. Ancak bunun için kiymet takdirinin kesinlesmesi gerekmektedir.

Borçlu 15 Gün Içinde Satisi Yapmalidir

Borçluya satis yetkisi veren belgenin süresi, belgenin kendisine teblig edilmesinden itibaren 15 gündür. Borçlu, bu süre içerisinde anlastigi aliciya iliskin bilgileri icra dairesine bildirmeli ve yine ayni süre içerisinde alici, belirlenen asgari rizai satis bedelinden az olmamak kaydi ile anlasilan bedeli icra dairesince bildirilecek banka hesabina ödemelidir.

Asgari rizai satis bedeli ise malin memur veya bilirkisi tarafindan takdir edilen (muhammen) kiymetinin %90'inina (yüzde doksanina) karsilik gelen miktar ile o malla güvence altina alinan ve satis isteyenin alacagina rüçhani olan alacak miktarindan hangisi yüksekse o meblag ile takip masraflarinin toplamindan az olamaz.

Satisin Tamamlanmasi Icra Mahkemesinin Onayina Tabidir

Alicinin satis bedelini icra dairesine ödemesi üzerine icra müdürü, rizai satisin sartlarinin saglanip saglanmadigini tespit eder. Icra müdürünün degerlendirmesi olumlu olursa, satisin onayi ile malin devir ve teslimi islemlerinin yapilmasi için dosyayi icra mahkemesine gönderir.

Icra mahkemesi, 10 gün içerisinde dosya üzerinden yapacagi inceleme ile rizaen satis talebinin reddine veya kabulüne kesin olarak karar verir. Kabul karari verilmesi halinde, malin mülkiyeti aliciya geçer ve icra dairesince malin devir ve teslim islemleri yapilir. Ret karari verilmesi durumunda ise, icra dairesi satis bedelini üç gün içerisinde aliciya iade eder.

Mal Üzerindeki Hacizlerin Durumu

Önemle belirtmek gerekir ki, satis konusu malin devir ve teslimi, malin üzerindeki tüm hacizlerden ari sekilde gerçeklesir. Bu ise, icra mahkemesinin karari akabinde icra dairesinin hacizleri kaldirmasiyla mümkün olur. Kural olarak, devir ve teslim masraflari aliciya aittir. Satis konusu mal aliciya teslim edildikten sonra veya teslime hazir hale getirildikten sonra alicinin dosyaya yatirmis oldugu bedel alacaklilara ödenir.

Düzenlemenin Önemi

Borçlunun mali bizzat satmasindaki çikari, malin icra kanali ile yapilan satistan daha yüksek bir bedele satilabilecek olmasidir. Zira aksi durumda, açik artirma ile yapilacak satista mal muhammen bedelin %50'sine dahi satilabilir. Borçlu haczedilen malin rizaen satisini gerçeklestirerek -bedel muhammen bedelin en az %90'i olacaktir- borcunun daha büyük bir kismini kapatabilecektir. Bu durum alacaklarinin daha büyük bir kismi ödenecegi için hem borçlu hem de alacaklilarin lehine olacaktir.

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