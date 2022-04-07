Takipli Iflas

Türk Takip Hukuku açisindan iflas yolu iki ana baslikta incelenmektedir. Bunlari takipsiz iflas ve takipli iflas yolu olarak adlandiririz.

Adi Iflas Yoluyla Takip

Iflas yoluyla takipte, esas olarak genel haciz yoluyla takibe benzer bir prosedür isletilmektedir. Alacaklinin borçludan para alacagi olmasi ve borcun muaccel olmasi yeterlidir. Bu yola basvurmak için alacaklinin alacagini herhangi bir belgeye dayandirmasi sart degildir. Bir miktar paranin yahut teminatin ödenmemis olmasi sebebiyle Icra ve Iflas Kanunu (IIK) md. 58 uyarinca takip talebinde bulunulur.

Bu talepte alacaklinin borçluyu "iflas" yoluyla takip ettigi açik biçimde belirtilmelidir. Takip talebinden sonra üç gün içinde ödeme emri çikartilir ve borçluya gönderilir. Borcun yedi gün içinde ödenmesi yahut borçlunun itirazlarini sunmasi gereklidir. Yedi gün içinde borçlunun borcunu ödemesi üzerine takip son bulur. Ayrica, kanun koyucu tarafindan borçluya konkordato teklif edebilecegi de taninmistir. Usule uygun biçimde yapilan itiraz takibi durdurur.

Takibin kesinlesmesi üzerine mahkeme, talebi ilan eder ve alacaklilarin on bes gün içinde müdahale taleplerini/itirazlarini sunmasini ister. Itirazlar haksiz görülür yahut hiç itiraz olmazsa, mahkeme tarafindan yedi gün içinde borcun faiz ve masraflarla birlikte alacakliya ödenmesini, yahut mahkeme veznesine depo edilmesini karara baglar. Kararin geregi yerine getirilmezse, mahkeme ilk celsede borçlunun iflasina karar verir.

Sayet itiraz edilirse, alacakli tarafindan iflas davasi açilabilir. Bu yolla itirazin kaldirilmasini ve iflasa karar verilmesini saglayabilir. Itirazin kaldirilmasi durumunda mahkemece 7 günlük süre verilir ve yeterli paranin mahkemenin veznesine yatirilmasina hükmeder. Depo kararinin tebliginden itibaren yedi gün içinde kararin geregi yerine getirilmezse, mahkeme ilk celsede borçlunun iflasina karar verir.

Kambiyo Senetlerine Dayali Iflas Yoluyla Takip

Alacagi bir kambiyo senedine baglanan alacaklilar, borçlunun iflasa tabi olmasi durumunda kambiyo senedi yoluyla iflas talebinde bulunabilir (kambiyo senedine baglanan alacak rehin ile güvence altina alinmis olsa bile bu takip yoluna gidilebilir).

Bunun için birtakim takip prosedürlerinin isletilmesi gerekir. Bu takipte, süreler daha kisa olarak belirlenmis ve kambiyo senedinden dolayi alacakli konumunda bulunanlari kanun koyucu koruma yolunu seçmistir.

Alacakli, kambiyo senedine dayali iflas yoluyla takip prosedüründe, senedin aslini ve borçlu sayisi kadar onayli örnegini talebe ekler. Icra müdürü tarafindan ilgili kambiyo senedinin bu nitelikte olup olmadigina dair inceleme yapilir. Bes gün içinde borcun ödenmesi, itiraz veya sikayette bulunulmasi ihtar edilir.

Borçlu tarafindan bes gün içinde ödeme yapilmaz, yahut itiraz/sikâyette bulunulmaz ise alacakli ödeme emri örnegi ile Asliye Ticaret Mahkemesi'nden borçlunun iflasina karar verilmesini talep eder. Mahkeme yine on bes gün içinde diger alacalilara itirazlarini sunmalarini ilan eder. Kusuru bulunmayan borçluya gecikmis itiraz hakki da verilmistir. Itiraz edilmez yahut itirazlar yerinde görülmezse, depo karari verilir. Bu karar da yerine getirilmezse borçlunun iflasina karar verilir.

Borçlu sikayet/itirazda bulunursa, bunun kaldirilmasini alacakli Asliye Ticaret Mahkemesi'nden ister ve iflas davasi görülür. Davanin kabulü halinde borçlunun iflasina karar verilir.

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