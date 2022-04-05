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Hacze İmtiyazlı İştirak İcra ve İflas Kanunu'nun 101. maddesinde ise düzenlenmiştir.

Hacze İştirak Nedir?

Hacze iştirak cüzi icrayı külli icraya yaklaştıran bir durumdur. Birden çok alacaklısı olan ve malvarlığı tüm borçlarını karşılamayan borçlunun malı üzerinde alacaklılardan biri tarafından koyulan ilk hacze, daha sonra aynı malı haczettiren ve şartları sağlayan diğer alacaklıların aynı derecede katılmasını ve satış bedelinden pay elde etmesini düzenleyen kuruma hacze iştirak denir. Bu müesseseye ancak borçlunun malvarlığının kendisine karşı takip yapan alacaklıların alacağını karşılayamadığı takdirde başvurulmaktadır.

Hacze iştirak İcra İflas Kanunu'nun (İİK) 100-101. maddelerinde düzenlenmektedir. Kanunumuz hacze katılmayı, hacze takipli katılma (hacze adi iştirak) ve hacze takipsiz katılma (hacze imtiyazlı iştirak) olmak üzere 2'ye ayırarak düzenlemiştir. Hacze iştirak halinde bütün alacaklılar borçlunun malvarlığı üzerinde eşit olarak yararlanır ve bu sayede alacaklılar icra takibi için birbirleriyle yarış içine girmez ve borçlunun da zor duruma düşmesi engellenmektedir.

Yabancı ülke uygulamalarında hacze iştirak konusuna kısaca değinecek olunursa, Alman hukukunda ilk alacaklı alacağına ulaşmadan, diğer alacaklılara alacaklarının ödenmesi söz konusu olmadığından hacze iştirak müessesesinden bahsedilmeyecektir. Alman hukukunda öncelik ilkesi hakimdir.

Buna göre, ilk haciz koyan alacaklı lehine bir rehin hakkı tanınmıştır ve daha sonraki haciz koyacak alacaklılara oranla ilk alacaklı bir rüçhan hakkına sahip olacaktır. Fransız hukukundaki sistem ise eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Malların bedeli hacze iştirak eden tüm alacaklıların alacağını karşılamaz ise, alacakları oranında paylaştırma söz konusu olmaktadır. İsviçre hukuku ise diğer iki hukuk sistemindeki hacze iştirak durumunun sakıncalarını gidermek için grup sistemini benimsemektedir.

Burada ilk hacizden sonra otuz gün içerisinde haciz talebinde bulunan kişiler, ilk haciz talebinde bulunan alacaklı ile birinci grubu oluşturmaktadır. Takip eden otuz günlük dönemlerde haciz talebinde bulunan alacaklılar ise sonraki grupları ifade etmektedir. Bir önceki grubun alacağı ödenmeden bir sonraki gruba geçiş yapılmamaktadır. Hacizli mal bedeli, aynı grupta yer alan alacaklıların alacağını karşılamıyorsa şayet alacakları oranında paylaştırmada bulunulacaktır.

Türk hukuk sisteminde İİK'da düzenlenen hacze iştirak ise bahsedilen diğer hukuk sistemlerindeki düzenlemelerden farklı olmaktadır. İİK, İsviçre hukukundaki hacze iştirak yöntemindeki grup sisteminden kötü niyetli borçlular tarafından suistimal edilmeye müsait olması nedeniyle ayrılmaktadır. Hacze takipli (adi) iştirak müessesinde, İİK madde 100'deki şartları yerine getirmiş olan alacaklılar, ilk haciz sonucu satılan malın tutarı icra veznesine girinceye kadar hacze iştirak edebilmektedir. Fakat burada kanun hacze katılmak için takip şartı, öncelik şartı, öncelik şartının belgelenmesi ve zaman şartı olarak 4 şart öngörmektedir.

Hacze İmtiyazlı Katılma Nedir?

Bu ayrımda ise hacze katılacak kişinin borçluya takip yapmasına gerek yoktur. Hacze takipsiz katılabilenler, hukuki ve fiili engeller nedeniyle, kanun tarafından kendilerine ayrıcalık tanınan kişilerdir. Bu ayrıcalıklı kişiler daha önceden icra takibi yapmadan başka alacaklılar tarafından konulmuş olan hacze iştirak edilebilinmektedir. Bu imtiyaz hakkı üçüncü kişilere devredilemeyecektir. İİK'nın 101. maddesine göre borçlunun eşi, çocukları, borçlunun veli, vasi veya kayyımı olduğu kişiler hacze imtiyazlı olarak iştirak edebilen alacaklılar arasında sayılmıştır.

Hacze Takipsiz Katılmanın Şartları Nelerdir?

Hacze takipsiz katılmanın da bazı şartları vardır. Buna göre İİK madde 101'de sayılan kişilerin hacze takipsiz katılabilmesi borçlunun malı üzerinde haciz konulması şartına bağlıdır. Burada kural icra dosyasında bir talebin bulunması ve bu talebe alacaklının itiraz hakkının tanınmasıdır. Bir diğer şart ise süredir. Hacze takipsiz katılabilmek için ilk haczin, evliliğin, velayetin ve vesayetin devamı sırasında veya bu ilişkilerin son bulmasından itibaren 1 yıl içinde konulması gerekmektedir.

Eşler arasında MK m. 165-166 gereği cebri icra yasağı vardır. Buna göre eşler evlenmenin devamı süresi içerisinde cebri icra takibi yapamazlar. Ancak kanun buna bir istisna getirmiştir: Eşlerden birine karşı üçüncü bir kişi tarafından icra takibi yapılması halinde, diğer eş, hacze imtiyazlı olarak katılabilmektedir. Hacze takipsiz katılmada usul, katılma istemi üzerine icra dairesi alacaklıya ve borçluya haber vererek 7 gün içinde itiraz etme hakları olduğunu bildirilmektedir. İtirazın yapılması için ise belirli bir şekil şartı ön görülmemiştir.

Hacze İtiraz Halinde Ne Yapılır?

İtiraz halinde, istemde bulunan kişinin geçici olarak hacze katılması kabul edilmiş olur ve 7 gün içinde dava açması gerekir aksi halde katılma hakkı düşer. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin Karara konu olayda, icra dosyası kapsamında olan nüfus kaydına göre şikayetçi üçüncü kişi ile borçlunun evli olduğu ve hacizli taşınmazın 2015 tarihinde alacağa mahsuben ihale edildiği, henüz ihale bedelinin icra veznesine girmediği, icra müdürünün hacze imtiyazlı iştirak talebini alacaklıya ve borçluya tebliğ etmediği anlaşılmıştır.

Mahkemece, yasal hısım olan alacaklı şikâyete dahil edilip, taraf teşkili sağlandıktan sonra, borçlunun eşi olan üçüncü kişinin hacze imtiyazlı olarak iştirak edebileceği gözetilerek şikâyetin kısmen kabulüyle icra müdürlüğünün işleminin "hacze imtiyazlı iştirak talebinin alacaklı ve borçluya bildirilmesine" şeklinde düzeltilmesine karar verilmesi gerekirken hüküm tesisi isabetsizdir. Bu nedenle mahkeme bu kararın bozulmasına hükmetmiştir.

Hacze İmtiyazlı Katılmanın Koşulları Nelerdir?

Hacze katılma talebi kabul edilirse, hacze katılanlar bir topluluk meydana getirir. Fakat bu topluluğun bir tüzel kişiliği bulunmaz, aralarında sadece bir menfaat birliği vardır. Hacizli malın satımı için hacze katılanlardan birinin talebi yeterlidir. Hacizli mal satıldıktan sonra elde edilen ücret, önce birinci derecedeki hacze katılan alacaklılara ödenir. Daha sonra bir şey artması halinde bu ikinci dereceye verilir. Paylaştırma bu şekilde devam edilir.

Satılan hacizli malların tutarı, hacze katılan alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetmez ise ve borçlunun elinde başka satılacak mal yok ise, icra dairesi bir sıra cetveli düzenler, paylaştırma da bu sıraya göre yapılır. Buna göre nafaka ilamına dayanan alacaklı, birinci sıraya girecektir.

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