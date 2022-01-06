· Önceki düzenlemede haczedilen malın satışını sadece alacaklı isteyebilirken artık borçlu da isteyebilmektedir.

· Önceki düzenlemede taşınır malların hacizden itibaren 6 ay içinde satışını istemek gerekiyordu. Artık taşınır veya taşınmaz olması fark etmeksizin, 1 yıl içinde satış talebinde bulunulabiliyor. Satış talep ediliyorsa satış giderleri ve kıymet takdiri peşin olarak yatırılacaktır. Sicile kayıtlı motorlu araçlar bakımından bunların yanı sıra muhafaza giderinin de peşin olarak yatırılması gerekir.

· Bir yıllık süre içinde satışı istenip de artırma sonucu satışı gerçekleştirilemeyen mahcuz hakkındaki satış isteme süresi, satış isteyen alacaklı bakımından hacizden itibaren geçecek bir yıllık sürenin sona ermesinden itibaren bir yıl daha uzar.

· Sicile kayıtlı motorlu kara araçları bakımından muhafaza, kıymet takdiri ve satış talebinin birlikte yapılması ve bunlara ilişkin giderlerin tamamının birlikte ve peşin olarak yatırılması zorunludur.

· Satış talebiyle birlikte peşin olarak yatırılan miktarın satış işlemleri sırasında yetersiz kaldığı anlaşılırsa icra müdürü tarafından satış isteyene on beş günlük süre verilir ve bu sürede eksik miktar tamamlanmazsa satış talebi vaki olmamış sayılır.