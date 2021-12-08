Icra ve Iflas Kanunu ile bazi kanunlarda degisiklik yapilmasi hakkindaki kanun teklifi, TBMM Baskanligina sunuldu.
Bu kanun teklifi kapsaminda;
1-) ICRA DAIRELERINDE ICRA BASMÜDÜRÜ GÖREVLENDIRILEBILECEK VE ICRA BASKANLIKLARI AÇILABILECEKTIR.
- Icra dairelerindeki yogunluk dikkate alinarak, dairelerin düzenli, uyumlu ve verimli bir sekilde çalisabilmeleri için Adalet Bakanligi tarafindan icra müdür ve yardimcilari arasindan, icra müdürünün yetkilerine haiz bir icra basmüdürü görevlendirilecektir.
- Is yogunlugunun çok oldugu veya icra dairelerin çok oldugu illerde Adalet Bakanligi tarafindan yetki çerçevesi belirlenerek bir veya birden fazla icra baskanligi kurulabilecektir. Icra baskanliginda bir baskan ve yeteri kadar baskan yardimcisi bulunacaktir. Baskan ve baskan yardimcisi Adalet Bakanligi tarafindan atacaktir. Baskan birinci sinif olmus, baskan yardimcisi ise birinci sinifa ayrilmis adli yargi hakim ve Cumhuriyet savcilari arasindan muvafakatleri alinarak Bakanlikça atanacak. Icra baskanliginda icra basmüdürü , icra müdürü, icra müdür yardimcisi, icra katibi ve memur görevlendirilecektir.
2-) ICRANIN GERI BIRAKILMASI (TEHIR-I ICRA) KARARI VERME YETKISI TAKIBIN YAPILDIGI YER ICRA MAHKEMESINDE OLACAKTIR.
- Icranin geri birakilmasi kararinin alinabilmesi için ilk sart ilama konu davanin istinafinin/temyizinin "Icranin Geri Birakilmasi" veya diger adiyla "Tehir-i Icra" talepli olarak istinaf/temyiz edilmesidir. Ancak, yeni yargi paketi ile icranin geri birakilmasi karari kanun yolu asamasina göre bölge adliye mahkemesi veya Yargitay'dan alinarak takibin yapildigi yer icra mahkemesinde olacak.
3-) HACZI GERÇEKLESTIREN MEMUR, SICILE KAYITLI MALLAR HARIÇ OLMAK ÜZERE HACZETTIGI MALIN KIYMET TAKDIRINI YAPABILECEK VE BILIRKISIYE MÜRAAT EDEBILECEKTIR.
- Icra ve Iflas Kanunu 87. Maddede, icra memurunun haczettigi malin kiymet takdirini yaparak icabinda bilirkisiye müracaat edebileceginden bahsetmektedir. Ancak, kanun teklifinde sicile kayitli mallar hariç tutulmustur.
4-) BORÇLUNUN BORCUNU MUNTAZAM TAKSITLERLE ÖDEMEYI TAAHHÜD ETMESI VE ALACAKLI ILE BORCUN TAKSITLENDIRILMESINE YÖNELIK YAPILACAK SÖZLESME NEDENIYLE ICRA DAIRESINCE DÜZENLENEN TUTANAK VEYA KAGIT DAMGA VERGISINDEN ISTISNA OLACAKTIR.
- Uygulamada borçlu ile alacakli tarafin anlasarak borcun belirli taksitlerle ödenmesine yönelik icra dairesince düzenlenen taahhütte nispi damga vergisi alinmaktadir. Ancak icra dairesi tarafindan damga vergisi alinmadigi takdirde düzenlenen taahhütlerin geçerliliginin etkisi noktasinda görüs ayriliklari mevcuttur. Kagit damga vergisinin alinmayacak olmasi bu görüs ayriliklarini da kaldiracagi gibi düzenlenen borç ödeme taahhütlerinde kolaylik saglayacaktir.
5-) TALEP HALINDE BORÇLUYA, HACZEDILEN MALIN RIZAEN SATISI AMACIYLA YETKI VERILECEKTIR. BORÇLU KIYMET TAKDIRININ TEBLIGINDEN ITIBAREN 7 GÜN IÇINDE HACZEDILEN MALININ SATISI IÇIN KENDISINE YETKI VERILMESINI ISTEYEBILECEKTIR.
- Kiymet takdiri yapilmadigi durumlarda borçlu da kiymet takdiri yapilmasini isteyebilecek. Icra müdürü, kiymet takdirinin kesinlesmesinden sonra cebri satis islemlerini durdurarak borçluya 15 günlük süre verecek. Borçluya verilen sürenin baslangicindan icra mahkemesinin kararina kadar geçen sürede alacakli bakimindan satis isteme süresi islemeyecektir.
- Borçluya rizai satista verilen yetki ile bu bedel, malin degerinin %80'ine karsilik gelen miktari ile o mal ile güvence altina alinan ve satis isteyen alacaklinin alacagina rüçhani olan alacaginin toplaminin hangisi fazla ise bu miktari ve ayrica bu miktara ilave olarak haciz masraflarini toplamindan az olmayacaktir.
- Borçlunun 15 gün içinde rizai satisi yapmasi halinde, icra müdürü gerekli bilgi ve belgelerin temini ile satisin onayi ve teslim islemleri için dosyayi icra mahkemesine gönderecek, mahkeme en geç 10 gün içinde yapacagi inceleme ile talebin reddine veya kabule karar verecektir. Kabul karari ile mülkiyet aliciya geçecek, ret karari halinde satis bedeli aliciya iade edilecektir.
6-) HACZOLUNAN MALIN SATISI UYAP (ULUSAL YARGI AGI BILISIM SISTEMI) ÜZERINDEN ELEKTRONIK SATIS PORTALINDAN AÇIK ARTIRMA SURETIYLE YAPILACAK OLUP AÇIK ARTIRMADA TEKLIF SÜRESI 7 GÜN OLACAKTIR.
- Teklif verenlerin kisisel bilgileri, artirma süresi içinde bilisim sistemini isleten kamu görevlileri hariç hiç kimse tarafindan görülemeyecek ve bilisim sisteminde gösterilemeyecek.
- Teklifler arasindaki fark, satisa çikarilan malin muhammen kiymetinin binde birinden ve her halde 100 liradan az olamayacak.
- Açik artirmada en yüksek teklifi veren, artirma süresi içinde kendisinden yüksek bir teklif verilmedikçe teklifini çekemeyecek ve teminatini alamayacak.
- Açik artirmada son 10 dakika içerisinde yeni bir teklif verilmesi halinde ise bir defaya mahsus olarak 10 dakika daha ekleme yapilacaktir.
Elektronik satis ortaminda yapilan ilanda ise su hususlar yer alacaktir:
- Satilacak seyin cinsi, mahiyeti, önemli vasiflari, muhammen kiymeti, bulundugu yer ve varsa görselleri ile artirma sartnamesinde yer alan diger bilgileri,
- Artirmaya katilabilmek için mahcuzun kiymetinin yüzde onunu karsilayacak tutardaki teminatin satisi yapan icra dairesinin banka hesabina yatirilmasinin zorunlu oldugu, teminatin nakit olmasi durumunda en geç artirma süresinin bitiminden önceki gün saat 23:30'a kadar yatirilmasi gerektigi,
- Gösterilecek teminatin teminat mektubu olmasi halinde, artirmaya katilacaklarin, en geç artirma süresinin bitiminden önceki is günü mesai bitimine kadar satisa konu mahcuzun kiymetinin yüzde onunu karsilayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu, satisi yapan icra dairesine tevdi etmelerinin zorunlu oldugu,
- Temsilci vasitasiyla artirmaya katilacaklarin, en geç artirma süresinin bitiminden önceki is günü mesai bitimine kadar satisi yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu oldugu,
- Hisseli satisin mümkün oldugu hallerde açik artirma konusu mali belirli paylarla satin almak isteyen müsterek alicilarin, en geç artirma süresinin bitiminden önceki is günü mesai bitimine kadar satisi yapan icra dairesine müracaat etmelerinin zorunlu oldugu,
- Satis talep eden ve artirmaya katilmak isteyen alacakli ile ortakligin satis suretiyle giderilmesinde artirmaya katilmak isteyen pay sahibinin, en geç artirma süresinin bitiminden önceki is günü mesai bitimine kadar satisi yapan icra dairesine müracaat etmeleri halinde alacagin veya ortaklik payinin teminati karsiladigi miktar kadar kendilerinden teminat alinmayacagi,
- Sartlar yerine gelmisse malin en yüksek teklif verene ihale edilecegi,
- Elektronik satis portalinda verilecek tekliflerin haczedilen malin muhammen kiymetinin yüzde 50'si ile o malla güvence altina alinan ve satis isteyenin alacagina rüçhani olan alacaklarin toplamindan hangisi fazla ise bu miktari ve ayrica bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylastirma masraflarini geçmesi gerektigi,
- Ihale alicisinin en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatirmamasi halinde, alinan teminatin iade edilmeyip öncelikle satis masraflarindan düsülmek üzere alacaklarina mahsuben hak sahiplerine ödenecegi,
- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapilamadigi veya en yüksek teklif verenin ihale bedelini yatirmamasi sebebiyle ihalenin iptal edildigi hallerde ikinci artirmanin ilk açik artirmadaki sartlar çerçevesinde tekrar yapilacagi,
- Ihale alicisinin, satis bedelinin tamamini ihalenin gerçeklestigine iliskin tutanagin elektronik satis portalinda ilan edildigi tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabina ödemesi gerektigi,
- Satisa katilanlarin bütün ekleriyle birlikte sartnameyi görmüs ve içerigini kabul etmis sayilacaklari,
- Ihalenin kesinlesmesi üzerine malin tescil ve teslim islemlerinin yapilacagi,
belirtilmistir.
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