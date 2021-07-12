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19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve İcra ve İflas Kanunu ("İİK") başta olmak üzere, birkaç farklı kanunda değişiklikler yapan 7327 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("Değişiklik Kanunu") ile, özellikle konkordato kurumu hakkında önemli değişikliklere gidilmiştir. Konkordato hükümlerinde yapılan değişikliklerin yanında, iflasın tasfiyesi sürecine ilişkin hükümlerde de revizyona gidilmiştir.

1. Konkordato Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

Konkordato, İİK'da 2018 yılında yapılan değişiklerle birlikte yeniden gündeme gelmişti ve iflasın ertelenmesi kurumunun da ortadan kaldırılmasıyla birlikte, birçok gerçek ve tüzel kişinin başvurduğu bir kurum halini almıştı. Bu kapsamda, aradan geçen yaklaşık üç senede konkordato süreçlerinde, uygulamayla ortaya çıkan bazı sorunların çözümü amacıyla, Değişiklik Kanunu ile konkordato hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Kanunu'nda özellikle, konkordato davası devam ederken, kesin mühlet sürecindeki uygulamalara yönelik değişikliklere yer verilmiştir.

Değişiklik Kanunu öncesinde, kesin mühlet içerisinde rehinli alacaklar bakımından, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılabiliyor ancak bu takip kapsamında muhafaza tedbirleri alınamıyor ve satış gerçekleştirilemiyordu. Yeni düzenleme ile, mühlet sırasında belirli koşullar altında rehinli malın satışına izin verilmektedir. Rehinli malın satışının yapılabilmesi için, "rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak" ise söz konusu mal paraya çevrilebilecektir.

Kesin mühlet süresi içerisinde yapılacak işlemlerden biri de "aşırı külfetli" sözleşmelerin feshidir. Değişiklik öncesinde, borçlunun tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç ilişkilerinin komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla feshedilebileceği düzenlenmekteydi. Artık borçlu, mahkemenin izniyle, ancak tarafı olduğu ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen "aşırı külfetli" sözleşmeleri feshedebilecektir. Bu noktada sözleşmenin "aşırı külfetli" olup olmadığının yorumu mahkeme tarafından yapılacaktır. Değişiklik Kanunu uyarınca ayrıca, yine mahkemenin iznine tabi olmak kaydıyla, "işletmenin faaliyetinin devamı için önem arz eden taşınırların devri" borçlunun yapabileceği işlemlerin arasına eklenmiştir.

Değişiklik Kanunu ile getirilen önemli değişikliklerden biri de, konkordato projesinin tasdik edilmemesi ve davanın reddine karar verilmesi durumunda uygulanacak tasfiye süreçlerine ilişkindir. Yeni düzenlemeye göre, iflas kararını veren mahkeme, tasfiyenin basit ya da adi tasfiye usulüne göre yapılmasına ve gerektiğinde adi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecektir. Bu düzenleme, hukukumuza yeni giren bir tasfiye yöntem i olarak kabul edilebilir, zira artık bir iflas idaresi oluşturulmadan komiserler tarafından tasfiye yürütülecektir. Bu değişikliğin amacı, konkordato süreci boyunca şirketi fiili olarak denetimi altında bulunduran ve dolayısıyla şirketin malvarlığına hakim olan komiserlerin adi tasfiyeyi yürütmesi ve böylelikle tasfiyenin etkili ve hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesidir.

Bir başka önemli değişiklik ise, kesin mühlet sürecinde komiserlerin izniyle akdedilmiş borçlara imtiyaz tanınmasıdır . Değişiklik öncesinde, bu borçlar adi konkordato hükümlerine tabi sayılıyordu. Değişiklik Kanunu uyarınca, söz konusu borçlar hakkında temerrüt gerçekleşmesi halinde icra takibi yapılabilecektir. Ayrıca bu alacaklar sıra cetvelinde de imtiyazlı alacaklar arasında yer alacaktır ve rehinli alacaklardan hemen sonra ve diğer tüm alacaklardan önce ödenecektir. İflas tasfiyesi halinde de bu alacaklar iflas alacaklarından önce ödenecektir. Dolayısıyla, konkordato sürecinde komiserin izniyle akdedilen borçların alacaklılarına bir güvence sağlanması hedeflenmiştir.

2. İflasın Tasfiyesi Hükümlerinde Yapılan Değişiklikler

Değişiklik Kanunu ile, iflas tasfiyesine ilişkin önemli bir değişiklik de yapılmıştır. 2018 yılında yapılan değişiklik ile malların paraya çevrilmesine ilişkin usulleri düzenleyen hükümlere, Değişiklik Kanunu ile, "ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılır" hükmü eklenmiştir. Yeni düzenleme ile, bu hükümde bir değişikliğe gidilerek, "bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır" ifadesi eklenmiş ve artık işletmenin bir bütün olarak iflas idaresi tarafından satılmasının önü açılmıştır. Bu satışlarda işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilerek karar verilecektir. Bir bütün olarak yapılacak olan satışlar kapsamında taşınırlar, taşınmazlar ve haklar birlikte bulunacağından, taşınmazların paraya çevrilmesi hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Son olarak, iflas memurlarının niteliklerine ilişkin bir değişikliğe gidilmiş ve iflas idaresini oluşturan memurlardan en az birinin hukukçu olması zorunlu kılınmıştır.

Sonuç

Değişiklik Kanunu, genel olarak 2018 yılında İİK'da yapılan kapsamlı değişiklere ilişkin olarak, aradan geçen zamanda uygulamada karşılaşılan sorunları çözmeyi ve yine bu süreçte özellikle konkordato süreçlerinin ve iflas tasfiyesinin daha etkili hale getirilmesine yönelik yenilikler getirmeyi amaçlamaktadır. Konkordato davalarında görülen ve belki de konkordato projesinin tasdik edilmesini zorlaştıran bazı sorunların önüne geçilmek istenmiştir. Özellikle komiser ve mahkeme izniyle yapılabilecek yeni işlemlerin, ne gibi sonuçlar doğuracağı yine uygulama ile gözlenebilecektir. Ancak kanun koyucunun genel amacının, konkordatonun daha yaygın ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak olduğu söylenebilir.

© Kolcuoğlu Demirkan Koçaklı Attorneys at Law 2020

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