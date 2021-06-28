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Yeni Gelisme

7327 sayili Icra ve Iflas Kanunu ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Kanun ("Kanun") 19 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayimlandi. Özellikle konkordato sürecine iliskin düzenlemeler içeren bu Kanun ile Icra ve Iflas Kanunu'nda ("IIK") önemli degisiklikler yapildi.

Getirilen Yenilikler

Kanun ile IIK'da yapilacak en önemli degisiklikler su sekilde siralanabilir:

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satildigi takdirde daha yüksek gelir elde edilecegi anlasilan mal ve haklari bünyesinde bulunduran isletmeler bir bütün olarak satilacak.

IIK'nin "Mallarin Paraya Çevrilmesi Usulü" baslikli 241. maddesinin üçüncü fikrasinda yapilan degisiklik ile madde kapsamina giren hallerde isletmelerin bir bütün olarak satilacagi ve satis islemine tasinmazin paraya çevrilmesine iliskin hükümlerin uygulanacagi düzenlenmistir. Buna ek olarak, bir bütün halinde satisin gerçeklesmeyecegi hallerde ise hak ve mallarin ayri ayri satilmasi öngörülmüstür.

Rehinli malin konkordato projesi uyarinca isletme tarafindan kullanilmasi öngörülmüyorsa, kiymeti düsecekse veya muhafazasi masrafli olacaksa satisina izin verilebilecek.

IIK'nin "Kesin Mühletin Rehinli Alacaklilar Bakimindan Sonuçlari" baslikli 295. maddesine yapilan ekleme ile, konkordato kapsamindaki geçici mühlet ve kesin mühlet süreleri içerisinde, rehinli mal hakkinda takip baslatilacagi ancak satis yapilamayacagina dair kurala bazi istisnalar getirilmistir. Maddenin yeni hali uyarinca, rehinli mal konkordato projesine göre isletme tarafindan kullanilmayacak, kiymeti düsecek veya muhafazasi masrafli olacaksa geçici mühlet ve kesin mühlet süreleri içerisinde de bunlarin satisi mümkün olabilecektir. Satis sonucunda satis gelirinden rehinli alacakliya rehin bedeli kadar ödeme yapilacaktir.

Geçici ve kesin mühlet süreçlerinde, taraflarin sözlesmeleri ifa etmeye devam edecegi açikça düzenlendi.

IIK'nin "Kesin Mühletin Sözlesmeler Bakimindan Sonuçlari" baslikli 296. maddesinde yapilan degisiklik ile geçici ve kesin mühlet süresince devam eden sözlesmeler nedeniyle borçlanilan edimlerin taraflarca karsilikli olarak ifa edilecegi düzenleme altina alindi. Degisen hüküm uyarinca, borçlunun taraf oldugu ve isletmesinin faaliyetinin devami için önem arz eden sözlesmelerin devam edecegi esasi benimsenmistir. Ayrica maddenin eski halinden farkli olarak, borçlunun konkordato komiserinin uygun görüsü ve mahkemenin izniyle feshedebilecegi sözlesmelerin "asiri külfetli" olmasi aranmis ve feshedilebilecek sözlesmelerin kapsami daraltilmistir.

Borçlunun, geçici mühlet kararindan itibaren mahkemenin izni disinda yapamayacagi islemlere isletmenin devami için önem arz eden tasinirini devredemeyecegi de eklenmistir.

IIK'nin "Kesin Mühletin Borçlu Bakimindan Sonuçlari" baslikli 297. maddesinin ikinci fikrasinda yapilan degisiklik ile borçlunun mahkemenin izni disinda geçici mühlet kararindan itibaren isletmenin devami için önem arz eden tasinirini devredemeyecegi ve takyit edemeyecegi düzenleme altina alinmistir. Degisiklik öncesinde söz konusu sinirlama yalnizca tasinmazlar ve isletmenin devamli tesisati için uygulanmaktaydi. Buna ek olarak, madde metnindeki degisiklik ile; mahkemenin maddede sayilan islemler hakkinda karar verebilmesi için alacaklilar kurulunun görüsünü degil, onayini almak zorunda oldugu düzenlenmis olup, islemlerin yapilmasi yalnizca mahkemenin takdir yetkisine bagli olmaktan çikmistir.

Geçici mühlet kararindan sonra komiserin izni ile akdedilmis borçlar, temerrüt sartlarinin olusmasi halinde konkordato sürecinde dahi icra takibine konu edilebilecek ve bu borçlar, öncelikli olarak ödenecek.

IIK'nin "Konkordatonun Hükümleri" baslikli 308/c maddesinin dördüncü fikrasinda yapilan degisiklik ile; kredi kurumlari tarafindan verilen krediler dahil olmak üzere, geçici mühlet kararindan sonra komiserin izniyle akdedilmis borçlar adi konkordatoda konkordato sartlarina tabi olmayacaktir. Bu borçlar temerrüt sartlarinin olusmasi halinde mühlet sirasinda dahi icra takibine konu edilebilecek ve rehinli alacaklardan hemen sonra, diger alacaklardan ise önce ödenecektir. Maddede daha önce bu konu ile ilgili açik bir düzenleme bulunmadigindan uygulamada farkliliklar çikabiliyordu. Yeni yapilan düzenleme ile bu konu açik bir sekilde hüküm altina alinmis oldu.

Sonuç

Kanun ile IIK'nin konkordatoya iliskin hükümlerinde önemli degisiklikler yapilmistir. Kanaatimizce bu degisiklikler ile konkordato sürecine dair bazi belirsiz uygulamalara netlik kazandirilmistir ve hem alacaklilarin hem de konkordato borçlusunun menfaatlerinin korunmasi yolunda önemli adimlar atilmistir

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