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Turkey: 1 Nisan 2024 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2023 Takvim Yili Yillik Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Ve Ödeme Süreleri İle Ba-Bs Formlari Ve E-Defterlerin Oluşturulma Ve İmzalanma Ve "Elektronik Defter Beratlari"Nin Yüklenme Süreleri Uzatildi