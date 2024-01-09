30 Aralık 2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 556 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU

2024 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

17.000

 

 

 

 

3- İlanın;

 

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

17.000-1.700.000

 

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.700.000 ve üzeri

 

 

 

4- İlanın;

-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

17.000

 

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

200

 

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

690.000

 

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

 

  - Alış tutarı

1.400.000

 

 

  - Satış tutarı

2.000.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

690.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

1.400.000

 

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

6.900

 

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

20

 

 

MÜKERRER MADDE 257

Teminat  Tutarı

 

 

 

 

8- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden;

 

 

 

 

Yeni İşe Başlayanlar

44.000.000

 

 

 

Faaliyeti Devam Edenler

440.000.000

 

 

 

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

100.000.000

 

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

6.900

 

 

MADDE

323

Şüpheli Alacak Tutarı

14.000

 

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

 

  - Damga vergisinde

87

 

 

  - Diğer vergilerde

170

 

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

1.100

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

660

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

330

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

150

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

87

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

40

 

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

580

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

330

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

150

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

87

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

40

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

23

 

 

MADDE NO – KONUSU

2024 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

 

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.700.000

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

3.400

 

 

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

170.000

 

 

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.700.000

 

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.700

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

40.000

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

2.000

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

6.600

 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.300.000

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

8.700

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

6.600

 

 

 

11-Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef Adına

Alt Sınır

Üst Sınır

 

 

230.000

2.300.000

 

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

14

 

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci  madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

11.800

 

 

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

5.800

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

3.000

 

 

107/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

6.900

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.400

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.800

 

 

Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

4.400.000

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

8.700.000

 

 

MADDE 370

İzaha Davet

 

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

 

500.000

 

EK MADDE 1

Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

23.000 üzeri

 

EK MADDE 1

376. Maddedeki indirim Oranının %50 Artırımlı Uygulanacağı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

23.000 ve altı

 

EK MADDE 11

Tarhiyat Öncesi uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

23.000 üzeri

 


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