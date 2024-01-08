Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin gelir vergisi stopajı teşvikine konu edilmek üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirebilecekleri süreler hakkında 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu Karar uyarınca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun geçici 2'nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun'un 3'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde çalışan personelin toplam sayısına veya teşvike konu edilen toplam çalışma sürelerine uygulanmak üzere söz konusu bölge ve merkezler dışında geçirilen süreler bakımından belirlenmiş olan oran, 31/12/2024 tarihine kadar, mahiyeti Bakanlıkça belirlenecek bilişim personeline yüzde yüz , bunlar dışındaki personele ise yüzde yetmiş beş olarak uygulanacaktır.

Söz konusu Karar 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

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