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06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve 10 şehri etkileyen iki büyük deprem sonrası alınan tedbirler kapsamında 32149 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 31/03/2023 tarihli ve 138 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, olağanüstü hal bölgesinde yer alan Ar-Ge Merkezleri, Tasarım Merkezleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde uygulanan gelir vergisi stopajı ve sigorta primi işveren hissesinin teşviki olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanacaktır.

İlgili kararnamede, Madde 4 uyarınca, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında sırasıyla yüzde doksan beş, yüzde doksan ve yüzde seksen olarak belirlenmiş olan indirim oranları, olağanüstü hal ilan edilen illerde yer alan Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personel için olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında düzenlenen sigorta pirimi işveren hisselerinin tamamı, olağanüstü hal ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacaktır.

İlgili kararnamenin tam metnine https://bit.ly/3KzH60s bağlantısından ulaşılabilir.

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