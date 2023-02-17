Turkey:
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592 Sayıl Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Saysı: 6791) Resmî Gazete'de Yayımlandı
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun
94'üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında, tam mükellef sermaye şirketlerinin
kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını
iktisap etmeleri durumunda, bu hisse ve ortaklık
paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri
arasındaki fark üzerinden, belli durumlarda %15
oranında kâr payı stopajı
yapılmasına yönelik düzenleme
bulunmaktadır.
14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6791
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile,
tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri
kendi hisse senetleri veya ortaklık payları
üzerinden yapılacak bu tevkifata ilişkin oran %0
olarak belirlenmiştir.
The content of this article is intended to provide a general
guide to the subject matter. Specialist advice should be sought
about your specific circumstances.
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