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Turkey: 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592 Sayıl Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Saysı: 6791) Resmî Gazete'de Yayımlandı

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193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesinin dördüncü fıkrasında, tam mükellef sermaye şirketlerinin kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarını iktisap etmeleri durumunda, bu hisse ve ortaklık paylarının iktisap bedeli ile itibari değeri arasındaki fark üzerinden, belli durumlarda %15 oranında kâr payı stopajı yapılmasına yönelik düzenleme bulunmaktadır.

14 Şubat 2023 tarihli ve 32104 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6791 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki Karar ile, tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetleri veya ortaklık payları üzerinden yapılacak bu tevkifata ilişkin oran %0 olarak belirlenmiştir.

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