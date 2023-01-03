30 Aralik 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayili Resmî Gazete'de yayimlanan 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebligi'nde özetle:

-Hizmet erbabina isyerinde veya müstemilatinda yemek verilmeyen durumlarda, yemek bedelinin nakit olarak verilmesi suretiyle saglanan menfaatlerde istisna uygulamasi,

-Yurt disinda yapilan insaat, onarim, montaj isleri ile teknik hizmetlerde çalisan hizmet erbabina, fiilen yurt disindaki çalismalari karsiligi isverenin yurt disi kazançlarindan karsilanarak yapilan ücret ödemelerinde gelir vergisi istisnasi uygulamasi,

-Isverenler tarafindan çalisanlara elektrik, dogalgaz ve diger isinma giderlerine karsilik olmak üzere 30/6/2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) mevcut ücretlerine ilave olarak yapilan ödemelerin aylik 1.000 Türk lirasina kadar olan kismina gelir vergisi istisnasi uygulanmasi

konularinda açiklamalar yapilmistir.

Söz konusu Teblig'e asagidaki linkten ulasilabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-12.htm

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