30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 544 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu'nda yer alan ve 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

10.900

 

 

 

 

3- İlanın;

 

 

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

10.900-1.090.000

 

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

1.090.000 ve üzeri

 

 

 

4- İlanın;

-Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi Başkanlığının, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesinde ayrıca duyurulması

10.900

 

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

129

 

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

440.000

 

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

 

  - Alış tutarı

890.000

 

 

  - Satış tutarı

1.270.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

440.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

890.000

 

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

4.400

 

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

12,90

 

 

MÜKERRER MADDE 257

Teminat  Tutarı

 

 

 

 

8- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bu madde uyarınca bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal ve ithal edenlerden;

 

 

 

 

Yeni İşe Başlayanlar

28.000.000

 

 

 

Faaliyeti Devam Edenler

280.000.000

 

 

 

10-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapanlar

66.000.000

 

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

4.400

 

 

MADDE

323

Şüpheli Alacak Tutarı

8.900

 

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

 

  - Damga vergisinde

55

 

 

  - Diğer vergilerde

110

 

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

700

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

420

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

210

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

95

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

55

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

26

 

 

II nci derece usulsüzlükler

 

 

 

1- Sermaye şirketleri

370

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

210

 

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

95

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

55

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

26

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

15

 

 

MADDE NO – KONUSU

2023 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

 

1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzunun verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

 

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

1.100.000

 

 

2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dâhil olmak üzere, perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması, bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kâğıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması

2.200

 

 

- Her bir belge nev'ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

110.000

 

 

 - Her bir belge nev'ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

1.100.000

 

 

4- Hazine ve Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

1.100

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

26.000

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

1.300

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

4.200

 

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

840.000

 

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

5.500

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

4.200

 

 

 

11-Tasdik Raporu İbraz Şartı Getirilen Mükellef Adına

Alt Sınır

Üst Sınır

 

 

150.000

1.500.000

 

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

9

 

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

 

86, 148, 149, 150, 256 ve 257 nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257 nci  madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

7.500

 

 

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

3.700

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.900

 

 

107/A maddesi uyarınca getirilen  zorunluluklara uymayanlar

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

4.400

 

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

2.200

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

1.180

 

 

Mükerrer 257. maddenin 1. fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlara (üst sınır)

2.800.000

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

5.500.000

 

 

MADDE 370

İzaha Davet

 

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

 

320.000

 

EK MADDE 1

Tarhiyat Sonrası Uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

15.000 üzeri

 

EK MADDE 1

376. Maddedeki indirim Oranının %50 Artırımlı Uygulanacağı Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

15.000 ve altı

 

EK MADDE 11

Tarhiyat Öncesi uzlaşmaya Konu Edilebilecek Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezalarında Sınır

 

15.000 üzeri

 

Bilgilerinize sunulur.

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