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SORU

Limited Şirketimiz tarafından konkordato kararı alınmış olup, ilgili Mahkeme tarafından iki kişi gecici komiser olarak gorevlendirilmiş ve soz konusu gecici komiserlere aylık kişi başı 5.000 TL tutarında ucret odemesi yapılması takdir edilmiştir. Bu karar cercevesinde, konkordato komiserlerine ilişkin olarak gorev suresi icerisinde ilgili mahkeme aracılığıyla odeme yapılmakta olup, bu aşamada soz konusu odemeler nedeniyle vergi kesintisi yapılması gerekir mi?

Gelir Vergisi Kanunu'nun 61'inci maddesinde, "Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez." hukmu yer almaktadır.

Aynı Kanunun 94'uncu maddesinin birinci fıkrasında; kamu idare ve kuruluşları, iktisadi kamu kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yonetenler, gercek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazanclarını bilanco veya zirai işletme hesabı esasına gore tespit eden ciftcilerin, soz konusu maddelerde bentler halinde sayılan odemeleri (avans olarak odenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir ve kurumlar vergilerine mahsuben tevkifat yapmaları gerektiği hukum altına alınmış olup, aynı fıkranın (1) numaralı bendinde ise hizmet erbabına odenen ucretler ile 61'inci maddede yazılı olup ucret sayılan odemelerden, 103 ve 104'uncu maddelere gore vergi tevkifatı yapılacağı hukum altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 96'ncı maddesinde, "Vergi tevkifatı, 94'üncü madde kapsamına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme deyimi, vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemleri ifade eder" denilmiş, 98'inci maddede "94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın yirmiüçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar" hukmu yer almıştır.

Diğer taraftan, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun, 285'inci maddesinde, "Borçlarını, vadesi geldiği hâlde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için konkordato talep edebilir. İflâs talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir." hukmune yer verilmiştir.

Anılan Kanunun "Gecici muhlet" başlıklı 287'inci maddesinde ise; "Konkordato talebi üzerine mahkeme, 286'ncı maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici mühlet kararı verir ve 297'nci maddenin ikinci fıkrasındaki hâller de dahil olmak üzere, borçlunun malvarlığının muhafazası için gerekli gördüğü bütün tedbirleri alır.

Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. Üç komiser görevlendirilmesi durumunda komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçiler arasından seçilir. 290'ıncı madde bu konuda kıyasen uygulanır.

..."

hukmune yer verilmiştir. Konuyla ilgili olarak, 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yonetmelik" ile, konkordato komiserinin nitelikleri ve alacaklı sayısı, alacak miktarı ve alacakların ceşitliliği dikkate alınarak alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen hukumler bir arada değerlendirildiğinde, konkordato surecinin yonetilmesi bakımından konkordato komiseri olarak gorevlendirilmiş bulunan kişilere yapılan odemelerin ucret olarak değerlendirilmesi ve soz konusu tutarlar net ucret tutarı olarak addedilerek brute iblağ edilip tevkifata konu edilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan odemelerin ilgili mahkeme aracılığıyla yapılıyor olması tevkifat uygulamasına mani değildir.

Buna gore, her bir konkordato komiseri icin ilgili mahkeme aracılığıyla yaptığınız 5.000 TL odeme tutarını net ucret tutarı olarak dikkate almak suretiyle ve GVK'nın 103'uncu maddesinde belirlenen vergi tarifesi cercevesinde tevkifat uygulaması yapmanız e tevkif edilen vergileri muhtasar beyannameye konu ederek beyan edip odemeniz gerekmektedir.

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