7194 Sayili Kanun Ve 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsaminda Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

I. Giriş

7.12.2019 tarihli Resmî Gazetede  yayımlanan "7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı  Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun"  ile Gelir Vergisine yönelik önemli  düzenlemeler yapılmıştır. Yapılan  düzenleme kapsamındaki önemli değişikliklerden biri de, 500.000  TL'nin üzerindeki yıllık gelirler için  gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidilmesi ve yüksek ücret geliri  elde edenlere beyanname verme  yükümlülüğü getirilmiş olmasıdır. Bu makalede, 7194 sayılı Kanun  kapsamında getirilen düzenleme  ışığında, 311 Seri No.lu Gelir Vergisi  Genel Tebliği ile uygulama usul ve  esasları belirlenen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi konusu üzerinde durulacaktır.

II. 7194 Sayılı Kanun İle Gelir Vergisi Kanunun 86 Ve  103. Maddelerinde  Yapılan Değişiklikler

a. Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. Maddesinde Yapılan Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun'un 15. maddesi ile  Gelir Vergisi Kanunu(GVK)'nun 86.  maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: "Tek  işverenden alınmış ve tevkif suretiyle vergilendirilmiş 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir  diliminde yer alan tutarı aşmayan  ücretler (birden fazla işverenden  ücret almakla beraber, birinciden  sonraki işverenden aldıkları ücretlerinin toplamı, 103 üncü maddede  yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde  yer alan tutarı ve birinci işverenden  alınan dâhil ücret gelirleri toplamı  103 üncü maddede yazılı tarifenin  dördüncü gelir diliminde yer alan  tutarı aşmayan mükelleflerin, tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş  ücretleri dâhil),"

Sözü edilen değişiklikle birlikte,  2020 yılı ve sonraki yıllarda elde  edilen ve yeni gelir vergisi tarifesine göre dördüncü gelir diliminde  yer alan (2020 yılı için yıllık brüt  600.000 TL) tutarı aşan tutarlarda  ücret geliri elde edenlerin, tek işverenden tevkif yoluyla elde edilmiş  olsa dahi, tüm ücret gelirlerini izleyen yılın Mart ayı içerisinde yıllık  beyanname ile beyan edecekleri  belirlenmiştir.

b. Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. Maddesinde Yapılan Değişiklikler

7194 Sayılı Kanun'un 17. maddesi  ile GVK'nın 103. maddesi değiştirilerek mevcut uygulamada %15  oranının yanında, elde edilen gelire göre artacak şekilde ve %20,  %27 ve %35 oranları çerçevesinde, üç dilim olarak uygulanan gelir  vergisi tarifesine dördüncü dilim  eklenerek en yüksek gelir vergisi  oranı %35'ten %40'a yükseltilmiştir.

Öte yandan, 7194 sayılı Kanunun  22. maddesiyle GVK'ya eklenen  geçici 91. madde ile 01.01.2019 -  31.12.2019 tarihleri arasında elde  edilen ücret gelirlerine, değişiklik  öncesi tarifenin uygulanacağı belirtilmiştir. Buna göre, 2019 yılı ve  2020 yılı gelirlerine uygulanacak  vergi tarifesi bir sonraki sayfada  gösterilmiştir.

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III. 311 Seri No'lu Gelir  Vergisi Genel Tebliği  İle Yapılan Ücret  Gelirleri İle İlgili  Düzenlemeler

311 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel  Tebliği ile 7194 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler ve Gelir Vergisi  Kanunla ilgili diğer bazı hususların  açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlenmiştir. Bu çerçevede, ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde  beyan usullerinin aşağıdaki şekilde  olacağı açıklanmıştır.

a. Tek İşverenden veya Birden Fazla İşverenden Elde Edilen Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi ve Beyanı

Tevkif suretiyle vergilendirilmiş;

  • Tek işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, ücret gelirleri toplamı 103. maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı  için 600.000 TL) aşması,
  • Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin, birinci işverenden aldıkları  ücret gelirleri de dâhil olmak  üzere ücretleri toplamının gelir vergisi tarifesinin dördüncü  gelir diliminde yer alan tutarı  (2020 yılı için 600.000 TL) aşması,
  • Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden mükelleflerin,  birden sonraki işverenden alınan ücretleri toplamının gelir  vergisi tarifesinin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (2020 yılı  için 49.000 TL) aşması,

Durumunda ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edileceği  açıklığa kavuşturulmuştur.

Bunun yanında;

  • Birden fazla işverenden ücret alınması halinde, birinci işverenden alınan ücretin hangisi  olacağı ücretli tarafından serbestçe belirlenebileceği,
  • GVK'nın 86. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ücret gelirlerinin beyan edilip  edilmeyeceği kendi içinde değerlendirilecek olup, diğer gelirlerin bulunması halinde bu  gelirler hesaplamaya dahil edil Yine, aynı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre, diğer gelirlerin beyan  edilip edilmeyeceğinin tespitinde de ücret gelirlerinin hesaplamaya dahil edilmeyeceği, Hususları önceden yapılan düzenlemeler ile sabitken, bunların yanında;
  • Yıllık beyanname verilmesi durumunda, GVK'nın 89. maddesinde eğitim ve sağlık harcamaları ile bağış ve yardımlar gibi bazı harcamaların da beyan  edilen gelirden indirim konusu  yapılmasının mümkün olduğu,
  • Yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden  GVK'nın 94. maddesine göre yıl  içinde tevkif suretiyle ödenen  vergiler mahsup edilebileceği,
  • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerinin (GVK'nın 64. maddesinde yer alan diğer ücretler hariç), tutarı ne olursa olsun  aynı Kanunun 95. maddesi hükmüne istinaden yıllık beyannameyle beyan edileceği,

Hususları açıklanmıştır.

7194 Sayili Kanun Ve 311 Seri No.Lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsaminda Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi

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