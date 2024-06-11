Airbnb yönetmeliği olarak bilinen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30.06.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte, Airbnb kısa dönem kiralama izin belgesi alımında yaşanan zorluklar hafifletilmiş ve uygulama yumuşatılmıştır. Bu yazımızda yönetmelikte yapılan değişiklikler incelenecektir.

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Rezidans tanımında değişiklik

Değişiklik yönetmeliğiyle yüksek nitelikli konut yani rezidans tanımı güncellenmiştir. Yönetmeliğin önceki hâlinde yüksek nitelikli konutlar "3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde tanımlanan ve aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılabilen, en az konut şartlarını sağlayan; resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin verilebildiği birden fazla bağımsız bölümü ihtiva eden konut binaları" şeklinde tanımlanırken değişiklikle beraber hangi hizmetlerin ne ölçüde sunulması gerektiği somutlaştırılmıştır. Değişiklikle birlikte resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânlarının bulunduğu, sağlık hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, taşıma, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri ile spor salonu ve yüzme havuzu gibi hizmetlerin en az ikisinin verilebilmesi şartı aranacaktır. Yönetmeliğin önceki hâlinde bu hizmetlerin kaçının sunulması gerektiği net değildi. Bu da uygulamada hangi konutların yüksek nitelikli konut olarak nitelendirilebileceği konusunda soru işareti yaratmaktaydı. Yapılan değişiklikle birlikte sitelerde yer alan konutların yüksek nitelikli olarak belirlenmesinin önünün açıldığı ve izin belgesi alımının kolaylaştırıldığı söylenebilir.

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Yüksek nitelikli konut özelliği taşıyan mevcut konutlara ilişkin değişiklik

Yönetmelik değişikliğiyle beraber geçici madde 1'de de değişiklik yapılmış ve önceden belirlenen süre uzatılmıştır. Yönetmeliğin ilk hâlinde 1/1/2024 tarihinden önce kat mülkiyeti kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilen yönetim planına göre halihazırda turizm amaçlı kısa süreli kiralamaya konu edilen, resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinde belirtilen yerlerde yapılma şartı aranmaksızın, bu Yönetmeliğin yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümleri uygulanmaktaydı. Değişiklikle beraber tarih 31.12.2024'e kadar uzatılmıştır.

Yapılan bir diğer değişiklik ise hizmetlerin bulunduğu yer ve konutlara ilişkindir. Yönetmeliğin önceki metninde bu şart resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetleri, aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin tamamının verildiği konutlara ilişkindi. Değişiklikle beraber resepsiyon, güvenlik ve günlük temizlik servisi mekânları ile kuru temizleme, çamaşırhane, yemek ve alışveriş servisi hizmetlerinin sunulduğu ve aynı parselde aletli spor salonu ve yüzme havuzu hizmetlerinin verildiği konutlara yüksek nitelikli konutlara ilişkin hükümlerin uygulanacağı belirlenmiştir. Böylece farklı blokta spor salonu ve alışveriş hizmeti sunulmasına rağmen aynı parselde yer alan yüksek nitelikli konutların da bu madde kapsamına alındığı görülmüştür.

İzin belgesi işlemlerinde değişiklik

Yönetmeliğin ilk hâlinde başvurulara ilişkin işlemlerin otuz gün içinde sonuçlandırılmasının zorunlu olduğu düzenlenmiştir. Yapılan değişiklikle birlikte bu işlemler artık 60 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Bu değişikliğin amacının uygulamada başvuruların değerlendirme süresinin taahhüt edilen süre ile uyuşmaması olduğu söylenebilir.

Airbnb uygulama yönetmeliği, izin belgesinin düzenlenmesinden itibaren konutlarda otuz gün içerisinde denetim yapılacağını düzenlemekteydi. Değişiklikle beraber denetimin nasıl yapılacağı konusundaki boşluk giderilmiş ve yerinde denetim yapılacağı belirlenmiştir. Buna göre görevli memurlar izin belgesi tahsis edilen konuta gelerek konutun başvuruda belirlenen nitelikleri taşıyıp taşımadığını inceleyecektir.

Eksikliklerin tespitinde uygulanacak yöntem

Yönetmelik değişikliğiyle eksikliklerin tespiti konusunda izlenecek adımlar konusunda değişikliğe gidilmiştir. Yönetmeliğin ilk hâline göre, izin belgesi verilmesini müteakip yapılan denetimde asgari nitelikleri taşımadığı tespit edilen konutların izin belgesi sahipleri hakkında idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için on beş gün süre verilmekte ve bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda izin belgesi iptal edilmekteydi.

Değişiklikle birlikte idarenin tutumu yumuşatılmıştır. Yeni düzenlemeyle hangi niteliklerin bulunmaması durumunda süre verilmesi veya para cezası uygulanması yönteminin uygulanacağı somutlaştırılmıştır. Buna göre inceleme sonunda Yönetmeliğin 9. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentleri kapsamında eksiklik tespit edilmesi halinde, belge sahibine eksikliklerini giderebilmesi için onbeş gün süre verilecektir. Bu süre sonunda yapılacak denetimde eksikliklerinin giderilmediğinin tespiti halinde, idari para cezası uygulanarak tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeniden on beş gün süre verilecektir. Bu süre sonunda yapılacak ikinci denetimde de eksikliklerin giderilmediğinin tespit edilmesi durumunda izin belgesi iptal edilecektir. Görüldüğü üzere önceden bir kez süre verilmekte ve aynı anda para cezası uygulanmaktaydı. Fakat değişiklikle beraber önce süre verilmesi, eksikliğin giderilmemesi durumunda yeniden süre verilmesi ve para cezası uygulanması yöntemi benimsenmiştir. Dolayısıyla önceden izin belgesi sahibine eksiklikleri gidermek için iki şans verilirken, yeni düzenlemeyle bu sayı üçe çıkmıştır.

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