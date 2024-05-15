ARTICLE
15 May 2024

Sağlık Hukuku Webinar Serisi – VIII: Sağlık Sektörü, Paralel İhracat Ve Fikri Mülkiyet

EA
Esin Attorney Partnership
Contributor
Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
Explore
Sizleri "Sağlık Hukuku Webinar Serisi – VIII: Sağlık Sektörü, Paralel İhracat ve Fikri Mülkiyet" konulu webinarımıza davet ediyoruz!...
Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Photo of Can Sozer
Photo of Mustafa Ça&#287;atay Akba&#351;
Photo of Gizem Nur Giacomini
Authors
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Tarih
07/05/2024

Saat
16:00 - 17:00

Sizleri "Sağlık Hukuku Webinar Serisi – VIII: Sağlık Sektörü, Paralel İhracat ve Fikri Mülkiyet" konulu webinarımıza davet ediyoruz!

Bu webinarda:

  • 2024'ün İlk Yarısındaki Sağlık Hukuku Gelişmeleri
  • 2024'te Sağlık Sektöründe Neler Bekliyoruz?
  • Sağlık Sektöründe Paralel İhracat Sorunu
  • İlaç ve Tıbbi Cihaz Markalarının Korunmasında Dikkat Edilecek Hususlar başta olmak üzere sağlık hukukuna ilişkin pek çok konuya değineceğiz.

Webinar konumuz kapsamında yukarıdaki başlıklar dışında ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya konuyla ilgili merak ettiklerinizi "Kayıt" aşamasında link üzerinden bizlere iletebilirsiniz.

Webinar kaydı

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

Authors
Photo of Can Sozer
Can Sozer
Photo of Mustafa Ça&#287;atay Akba&#351;
Mustafa Çağatay Akbaş
Photo of Gizem Nur Giacomini
Gizem Nur Giacomini
Your Author LinkedIn Connections
ARTICLE
15 May 2024

Sağlık Hukuku Webinar Serisi – VIII: Sağlık Sektörü, Paralel İhracat Ve Fikri Mülkiyet

Turkey Food, Drugs, Healthcare, Life Sciences
Contributor
Esin Attorney Partnership logo
Esin Attorney Partnership, a member firm of Baker & McKenzie International, has long been a leading provider of legal services in the Turkish market. We have a total of nearly 140 staff, including over 90 lawyers, serving some of the largest Turkish and multinational corporations. Our clients benefit from on-the-ground assistance that reflects a deep understanding of the country's legal, regulatory and commercial practices, while also having access to the full-service, international and foreign law advice of the world's leading global law firm. We help our clients capture and optimize opportunities in Turkey's dynamic market, including the key growth areas of mergers and acquisitions, infrastructure development, private equity and real estate. In addition, we are one of the few firms that can offer services in areas such as compliance, tax, employment, and competition law — vital for companies doing business in Turkey.
Explore
See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More