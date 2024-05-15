Tarih
07/05/2024
Saat
16:00 - 17:00
Sizleri "Sağlık Hukuku Webinar Serisi – VIII: Sağlık Sektörü, Paralel İhracat ve Fikri Mülkiyet" konulu webinarımıza davet ediyoruz!
Bu webinarda:
- 2024'ün İlk Yarısındaki Sağlık Hukuku Gelişmeleri
- 2024'te Sağlık Sektöründe Neler Bekliyoruz?
- Sağlık Sektöründe Paralel İhracat Sorunu
- İlaç ve Tıbbi Cihaz Markalarının Korunmasında Dikkat Edilecek Hususlar başta olmak üzere sağlık hukukuna ilişkin pek çok konuya değineceğiz.
Webinar konumuz kapsamında yukarıdaki başlıklar dışında ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya konuyla ilgili merak ettiklerinizi "Kayıt" aşamasında link üzerinden bizlere iletebilirsiniz.
The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.