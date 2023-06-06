Sağlık hukuku webinar serimizin altıncısı “Sağlık Sektöründe Yeni Normal – VI – 2023'te Sağlık Sektöründe Neredeyiz?” webinarımıza davetlisiniz!
2023 yılının ilk çeyreğinde neler oldu ve 2023'ün devamında bizi neler bekliyor?
- 2023'ün İlk Yarısındaki Sağlık Hukuku Gelişmeleri
- 2023'ün Devamında Neler Bekliyoruz?
- Tele Sağlık ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Sinerjik Kullanımının Hasta Sağlığına ve Kamu Bütçesine Etkileri
- Sağlık Beyanları Kılavuzu ve Yönetmeliklerinin Sektöre ve Tüketicileri Etkileri
Bu webinarımızda ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya önden bize sormak istediğiniz sorularınızı Zoom üzerinden kayıt olurken bize iletebilirsiniz.
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