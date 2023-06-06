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Sağlık hukuku webinar serimizin altıncısı “Sağlık Sektöründe Yeni Normal – VI – 2023'te Sağlık Sektöründe Neredeyiz?” webinarımıza davetlisiniz!

2023 yılının ilk çeyreğinde neler oldu ve 2023'ün devamında bizi neler bekliyor?

2023'ün İlk Yarısındaki Sağlık Hukuku Gelişmeleri

2023'ün Devamında Neler Bekliyoruz?

Tele Sağlık ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Sinerjik Kullanımının Hasta Sağlığına ve Kamu Bütçesine Etkileri

Sağlık Beyanları Kılavuzu ve Yönetmeliklerinin Sektöre ve Tüketicileri Etkileri

Bu webinarımızda ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya önden bize sormak istediğiniz sorularınızı Zoom üzerinden kayıt olurken bize iletebilirsiniz.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.