Sağlık hukuku webinar serimizin altıncısı “Sağlık Sektöründe Yeni Normal – VI – 2023'te Sağlık Sektöründe Neredeyiz?” webinarımıza davetlisiniz!

2023 yılının ilk çeyreğinde neler oldu ve 2023'ün devamında bizi neler bekliyor?

  • 2023'ün İlk Yarısındaki Sağlık Hukuku Gelişmeleri
  • 2023'ün Devamında Neler Bekliyoruz?
  • Tele Sağlık ve Evde Sağlık Hizmetlerinin Sinerjik Kullanımının Hasta Sağlığına ve Kamu Bütçesine Etkileri
  • Sağlık Beyanları Kılavuzu ve Yönetmeliklerinin Sektöre ve Tüketicileri Etkileri

Bu webinarımızda ele almamızı istediğiniz konuları ve/veya önden bize sormak istediğiniz sorularınızı Zoom üzerinden kayıt olurken bize iletebilirsiniz.

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