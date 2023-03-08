ARTICLE

To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Covid-19 pandemisinin önemli etkilerini geride bıraktığımız 2022 yılı, ilaç ve yaşam bilimleri için oldukça hareketli bir yıl oldu. 2023 yılının da hem AB'deki ilaç ve tıbbi cihaz mevzuatındaki revizyonlar hem de Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçiminin gerçekleşecek olması nedeniyle en az 2022 yılı kadar hareketli geçmesi bekleniyor.

Sağlık hizmetlerinin kalitesinin artması ve hastaların ilaçlara erişebilmelerinin önünün açılması, ilaç ve sağlık hizmeti taleplerinin artmasına sebep olmakta ve bu nedenle kamu harcamalarında da artış meydana gelmektedir. Bu artış ilgili devlet kurumlarının katı bir ilaç fiyatlandırma politikası geliştirmesine sebep olmuştur. Ancak özellikle kurlardaki hızlı artış ve ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler, bazı ürünlerin pazarda bulunmasının zorlaşmasına, hatta ilaç şirketlerinin Türkiye pazarından kısmen veya tümden çıkmasına veya yeni ürünleri pazara sunma kararından vazgeçmesine sebep olmaktadır.

Sağlık Bakanlığı'na (“Bakanlık”) bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (“TİTCK”) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”) ürünlerin tedariğinin devamlılığını sağlamak üzere birtakım tedbirler almaya başlamıştır. Ancak bazı prosedürlerdeki usulsüzlük ve sahte ilaç temini iddiaları, daha katı önlemler alınması gerektiğini işaret etmektedir.

Türkiye'ye özgü bazı sınırlamalar ve şeffaflığa ilişkin eksiklikler dışında, Türkiye'deki sağlık endüstrisi düzenlemelerinin özellikle ruhsatlandırma, kayıt sistemleri, etik ve uyum kurallarının gelişmiş ülkelerin standartları ve AB mevzuatı ile uyumlu olduğu söylenebilecektir. Bu alanlardaki 2023 yılı gelişmelerini yakından takip edip paydaşlarımızı gelişmelerden haberdar etmeye devam edeceğiz.

Bu belge ile Yaşam Bilimleri alanındaki en güncel konuları ana hatlarıyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz.

İÇİNDEKİLER:

İlaçların Fiyatlandırılması ve Sabit Döviz Değeri

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 01.03.2023

Pazara Erişim-Alternatif Geri Ödeme Modelleri

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 28.02.2023

Ürünlerin Piyasada Bulunabilirliği

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 27.02.2023

Reçete Bazında Yurt Dışından İlaç Temini Programı

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 26.02.2023

Sağlık Meslek Mensupları ile Etkileşimler

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 25.02.2023

Tıbbî Cihaz Alanındaki Gelişmeler

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 24.02.2023

Takviye Edici Gıdalar, Özel Tıbbi Amaçlı Gıdalar ve Diğer Ürünler

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 23.02.2023

Türkiye'de Teletıp Faaliyetlerinin Gelişimi

İlaç, Tıbbi Cihaz ve Sağlık Hukuku, 22.02.2023

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.