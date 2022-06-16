Saglik Bakanligi, 2017/9901 Beseri Tibbi Ürünlerin Fiyatlandirilmasina Dair Karar ve Beseri Tibbi Ürünlerin Fiyatlandirilmasi Hakkinda Teblig hükümleri uyarinca, beseri tibbi ürünlerin tüketiciye uygun sartlarda ulasmasini temin etmek için gerekli tedbirleri almakta ve bu kapsamda beseri tibbi ürünlerin azami fiyatlarini belirlemektedir.

19 Nisan 2022 tarihli ve 31814 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge giren karar ile birlikte, yurt disi ilaç listesinde yer alan ürünlerin gerçek kaynak fiyati ile depocuya satis fiyatinin belirlenmesine iliskin usul ve esaslara yönelik ek bir düzenleme yapildi.

Bu kapsamda, 6 Subat 2017 tarihli 2017/9901 sayili Bakanlar Kurulu Karari ile yürürlüge konulan Beseri Tibbi Ürünlerin Fiyatlandirilmasina dair kararin 2. maddesine asagidaki fikra eklenmistir:

"Yurt disi ilaç listesinde yer alan ürünler ülkemizde ruhsatlandirildiktan sonra gerçek kaynak fiyatlari, bu Karar ve Beseri Tibbi Ürünlerin Fiyatlandirilmasi Hakkinda Teblig hükümlerine göre belirlenir. Ancak depocuya satis fiyatlari, Sosyal Güvenlik Kurumu Saglik Uygulama Tebliginin eki Yurt Disi Ilaç Fiyat Listesinde (EK-4/C) yer alan fiyatinin güncel kur karsiligindan fazla olamaz."

Beseri Tibbi Ürünlerin Fiyatlandirilmasina Dair Kararda Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Cumhurbaskani Karari'nin tamamina bu baglantidan ulasabilirsiniz.

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