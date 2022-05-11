Saglik Bakanligi ("Bakanlik") tarafindan Uzaktan Saglik Hizmetlerinin Sunumu Hakkindaki Yönetmelik ("Yönetmelik") 10.02.2022 tarihli ve 31746 Sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi. Yönetmelik, uzaktan saglik hizmetlerinin kapsamini ve bu kapsamda saglik hizmeti sunacak olan saglik hizmeti tesislerine, uzaktan saglik bilgi sisteminin gelistirilmesine, tescil edilmesine, saglik tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine iliskin usul ve esaslari düzenlemektedir.

Dünya'daki ve Türkiye'deki saglik sektöründeki teknolojik gelismeler bu alanda da yasal düzenlemeler yapilmasini zorunlu kilmaktadir. COVID-19 Pandemisiyle beraber uzaktan saglik hizmetlerinin önemi ve tele tip uygulamalarina gösterilen talebi göz önüne aldigimizda uzaktan saglik hizmetleri alaninda hukuki bosluk bulunmaktaydi. Yönetmelik ile beraber uzaktan saglik hizmetlerinin sunumu yasal dayanaga kavusmus oldu.

Yönetmelik'te dikkat çeken hususlari asagidaki gibi özetleyebiliriz.

Yönetmelik içerisinde yer alan tanimlara genel bakis

Yönetmelik uyarinca,

Uzaktan saglik bilgi sistemi: "Bakanlik tarafindan üretilen veya Bakanlik tarafindan tescil edilmek suretiyle uzaktan saglik hizmeti sunumunda kullanilmasi onaylanan yazili, sesli veya görüntülü iletisime imkân saglayan güvenli yazilimi,"

"Bakanlik tarafindan üretilen veya Bakanlik tarafindan tescil edilmek suretiyle uzaktan saglik hizmeti sunumunda kullanilmasi onaylanan yazili, sesli veya görüntülü iletisime imkân saglayan güvenli yazilimi," Uzaktan saglik hizmeti: "Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almis olan saglik tesislerinde, saglik meslek mensubunun, saglik hizmeti talep eden kisiye uzaktan saglik bilgi sistemi üzerinden sundugu saglik hizmetini,"

"Bu Yönetmelik hükümlerine göre faaliyet izni almis olan saglik tesislerinde, saglik meslek mensubunun, saglik hizmeti talep eden kisiye uzaktan saglik bilgi sistemi üzerinden sundugu saglik hizmetini," Saglik Tesisi: "Uzaktan saglik hizmeti sunmak üzere bu Yönetmelik kapsaminda Bakanlikça yetkilendirilmis saglik kurum ve kuruluslarini,"

ifade etmektedir.

Uzaktan saglik hizmeti olarak sunulabilecek hizmetler Yönetmelik'te sinirli olarak sayilmistir

Teknolojinin gelismesiyle beraber saglik sektöründeki pek çok dijitallesme kisiler açisindan daha ulasabilir hale gelmistir. Bu kapsamda Pandemi süreciyle beraber pek çok sektör uzaktan çalismaya geçmistir. Saglik sektöründe yasanan gelismelerle beraber hastaneler uzaktan teshis konulmasina iliskin teletip yöntemlerinden yararlanirken psikologlarin da uzaktan terapi yapmasi söz konusu olmaktadir.

Teletip kavramini kisaca "saglik mensuplarinin, iletisim teknolojilerini kullanarak hastalarini uzaktan muayene etmesi, teshis koymasi ve tedavi etmesi" olarak tanimlayabiliriz.

Yönetmelik ile uzaktan saglik hizmetleri kapsaminda ne tür hizmetler verilebilecegi hüküm altina alinarak bu alanda yapilan hizmetler hukuki dayanagina kavusmus oldu.

Bu kapsamda uzaktan saglik hizmetleri kapsaminda verilebilecek hizmetler asagida yer almaktadir.

Hasta uzaktan saglik hizmetinin elverdigi ölçüde muayene edilebilir; kisinin tibbî gözlem, izlem ve takibi ile degerlendirmesi yapilabilir, teshis edilmis hastaliklari kontrol edilebilir; tibbî danismanlik verilebilir, konsültasyon veya ikincil görüs talep edilebilir. Gerekmesi durumunda hastanin saglik kurulusuna fiziken gitmesi önerilebilir.

Hastaliklarin uzaktan yönetimi ve takibi için kisinin kan sekeri ve kan basinci gibi klinik parametreleri degerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi saglanabilir.

Sagligin korunmasina ve takibine, saglikli yasamin desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin saglanmasina yönelik hizmetler verilebilir.

Saglik riski artan veya ileri yasli kisilerin çok yönlü degerlendirmesi ve takibi yapilabilir.

Teknolojik imkânlarin elvermesi ve Bakanliktan gerekli izinlerin alinmasi kosuluyla kisilere, Bakanlikça belirlenen girisimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salginlarda ulusal nitelikteki kilavuzlar dogrultusunda kisilerin sagliginin korunmasina yönelik gerekli tibbî islemler yürütülebilir.

Giyilebilir teknolojiler ve diger tibbî cihazlar ile saglik hizmeti talep eden kisinin saglik verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

Hekim tarafindan degerlendirilen kisiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Pandemi sartlariyla beraber ülkemiz ve dünyada gelisen aliskanliklari göz önünde bulundurdugumuzda uzaktan saglik hizmeti olarak sunulabilecek hizmetler kisiler için büyük kolaylik saglayacaktir. Örnegin yasli kisiler tarafindan sokaga çikmanin zor ve riskli olmasi durumlarini düsündügümüzde hekim tarafindan alinmasi gereken ilaçlarin e-reçete olarak sunulmasi veya kisilere ait saglik verilerin takip edilmesi önemli bir gelismedir.

Bu noktada altini çizmek gerekir ki, nelerin uzaktan saglik hizmeti verilebilecegi sinirli olarak sayilmis olup, Yönetmelik'te yer almayan bir hizmet uzaktan saglik hizmeti olarak degerlendirilemeyecektir.

Uzaktan Saglik Hizmetlerini sunmak isteyen Saglik Tesisleri, gerekli sartlari tasimalari durumda Bakanlik'a basvurarak faaliyet izin belgesi alabileceklerdir

Yönetmelik uyarinca uzaktan saglik hizmeti sunmak isteyen saglik tesisine gerekli sartlari saglamasi hâlinde Bakanlikça uzaktan saglik hizmeti faaliyet izin belgesi verilecek olup faaliyet izni, saglik tesisinin mevcut faaliyet izin belgesine islenecektir.

Saglik Il Müdürlügü'ne yapilacak faaliyet izin basvurusuna eklenmesi gereken belgeler Yönetmelik'te düzenlenmistir. Bu belgeler;

Saglik tesisinin açilisi ve isletilmesine dair ruhsat, faaliyet izin belgesi ve bu kapsamdaki ekler

Saglik tesisinin uzaktan saglik hizmeti sunulmasinda kullanilacak olan saglik bilgi sistemini gösteren belgeler,

Saglik tesisi tarafindan uzaktan saglik hizmeti sunumda kullanilacak olan teknolojik donanimi gösterir liste,

Saglik tesisi tarafindan uzaktan saglik hizmetine tahsis edilen mekanlari gösterir liste,

Saglik tesisinde uzaktan saglik hizmetlerini sunacak saglik mensubunun adi ve soyadi, TCKN numarasi / yabanci kimlik numarasi, unvan ve branslarini gösterir liste,

Uluslararasi saglik turizmi kapsaminda uzaktan saglik hizmeti sunacak olan saglik tesisleri için uluslararasi saglik turizmi yetki belgesi örnegi

olarak belirtilmistir.

Müdürlük basvuruyu dosya üzerinde inceleyerek, eksiklik veya uygunsuzluk bulunmasi hâlinde, bu hususlarin neler oldugunu basvuru sahibine en geç 15 is günü içerisinde bildirecektir.

Uzaktan saglik hizmeti sunmak isteyen Saglik Tesisinin basvurusunda belirttigi uzaktan saglik bilgi sisteminin, Bakanlik kayit tescil sisteminde kayitli olmasi ve basvurunun Genel Müdürlük tarafindan uygun görülmesi hâlinde, saglik tesisi için uzaktan saglik hizmeti faaliyet izin belgesi düzenlenir. Faaliyet izin belgesinde, faaliyet alani ve sinirlari belirtilir.

Faaliyet izin belgesi almak için son tarih belirlendi

Ilgili düzenleme uyarinca, uzaktan saglik hizmeti sunan tesislerinin en geç 6 ay içerisinde uzaktan saglik hizmeti faaliyetleri için izin belgesi almalari gerektigi hüküm altina alinmistir. Uzaktan saglik hizmeti sunan tesisler tarafindan faaliyet izin belgesi alinmaksizin uzaktan saglik hizmeti sunulmasi halinde saglik hizmetinin faaliyetinin Valilikçe derhal durdurulacagi hüküm altina alinmistir.

Uzaktan saglik hizmeti kapsaminda kisisel verilerin korunmasi ne sekilde olacaktir?

Yönetmelik kapsaminda uzaktan saglik hizmetin sunulmasi sirasinda taraflarin karsilikli açik rizasi olmaksizin görüntü ve ses kaydi alinamayacagi belirtilmistir. Saglik mensubu tarafindan uzaktan saglik hizmeti sunulmasi kapsaminda taraflarin açik rizasi olmaksizin uzaktan saglik hizmeti sunumuna iliskin ses veya görüntü kaydi alinmasinin yasak oldugu; ancak, kisisel saglik verilerinin islenmesine iliskin mevzuat uyarinca alinan saglik hizmetine iliskin kayitlarin tutulacagi, kisisel verilerin korunmasi mevzuatina ve mahremiyete uygun olarak Saglik Bakanligi bilgi sistemine aktarilacagi açikça belirtilmelidir.

Bu kapsamda örnegin hekim tarafindan hastanin saglik durumunun takibi amaciyla görüntü kaydi alinmasi sirasinda açik riza alinmasi gerektigi gibi hastanin da hekimin söylediklerini baska doktorlara gösterme amaciyla ses kaydi almasi halinde de açik riza alinmasi gerekmektedir.

Veri sorumlusu ve/veya veri isleyen konumdaki kisi veya kurumlarin KVKK uyarinca kisilere sunduklari uzaktan saglik hizmeti konusunda açik riza almalarinin yani aydinlatma yükümlülügünü yerine getirmeleri gerekmektedir.

Bu noktada hastanin çocuk olmasi durumunda aydinlatma yükümlülügünün ve açik rizanin ne sekilde yerine getirilecegi Yönetmelik'te düzenlenmemistir. KVKK hükümleri incelendiginde çocuklarin kisisel verilerinin korunmasina iliskin bir düzenlenme yer almamaktadir. Avrupa Birligi bünyesinde uygulanan Genel Veri Koruma Tüzügü ("GDPR") çocuklara ait kisisel verilerin korunmasini özel olarak düzenlemekte olup bu kapsamda çocugun en az 16 yasinda olmasi aranmis olup bu yastan küçük çocuklar için yasal olarak tayin edilmis veli ya da vasisinin izni gerekmektedir.

Uzaktan Saglik Hizmeti sunulmasi kapsaminda 18 yasindan küçük bireylerin kisisel verilerinin islenmek istenmesi halinde öncelikle velinin veya vasinin açik rizasinin alinmasi gerekmektedir. Yine ayni sekilde hizmet kapsaminda veli/vasiye sürece dair aydinlatma yükümlülügünün yerine getirilmesi gözden kaçirilmamalidir.

Özel nitelikli kisisel veri olan "saglik verileri" kisinin hayatini ve sagligini dogrudan etkileyen kisisel verileri içermekle birlikte bu verilerin güvenliginin saglanmasi son derece önemlidir. Saglik tesisi ve saglik mensubu tarafindan hastaya ait kisisel verilerin korunmasi konusunda her türlü teknik ve idari tedbiri almasi gerekmektedir.

Bu noktada hasta mahremiyetinin saglanmasi ve uzaktan saglik hizmeti sunumu kapsaminda elde edilen verilerin korunmasi noktasinda Yönetmelik saglik tesisi ve saglik mensubunun sorumlu oldugunu açikça hüküm altina almaktadir. Taraflar arasindaki sorumluluklarin paylastirilmasi konusunda Bakanlik'in yetkili oldugu düzenlenmistir.

Yönetmelik kapsaminda, saglik hizmeti sunan saglik meslek mensubunun bilgi ve iletisim teknolojileri hakkinda gerekli donanima sahip ve teknoloji okuryazarliginin uzaktan saglik hizmeti sunumu için yeterli oldugunu izlemekten ve temin etmekten, ayrica gerekli yetkinlige sahip olmayan saglik meslek mensuplarini egitmekten saglik hizmet sunucusunun niteligine göre saglik tesisi veya müdürlük sorumlu oldugu düzenlenmektedir. Bu kapsamda saglik tesisi tarafindan, sunulacak hizmette görev alacak saglik mensuplarin donanimlarin kullanilmasinda gerekli bilgiye sahip olmasi, yeterli bilgiye sahip olmayan saglik mensuplarinin egitilmesinden saglik tesisinin sorumlu olacagi hüküm altina alinmistir.

Hasta kayitlari güvenli veri merkezlerinde saklanacaktir

Uzaktan saglik hizmeti verilmesi kapsaminda elde edilen kayitlar, örnegin hasta raporlari, test sonuçlarinin Bakanligin izin verdigi güvenli veri merkezlerinde saklanacagi düzenlenmistir. Kisisel Verileri Koruma Kurulu tarafindan ""Özel Nitelikli Kisisel Verilerin Islenmesinde Veri Sorumlularinca Alinmasi Gereken Yeterli Önlemler" karari ile Yönetmelik'te düzenlenen bu hükmün beraber ele alinmasi gerekmektedir. Yönetmelik, hizmet sunumu kapsaminda elde edilen görüntü ve ses kayitlari için yasal saklama süresini 12 ay olarak belirlemistir.

Uzaktan saglik hizmetlerinin sunulmasi sürecinde altyapi ve teknik donanim saglik tesisi tarafindan saglanacaktir

Yönetmelik uyarinca, saglik tesisi tarafindan saglik mensubunun uzaktan saglik bilgi sistemine baglanmasi için gerekli olan altyapi ve teknik donanimi saglamasi gerektigi düzenlenmistir.

Hizmetin sunulmasi kapsaminda altyapi ve teknik donanima iliskin kriterlerin Bakanlik tarafindan belirlenecek olup saglik tesislerinin bu kosullari saglamasi gerekmektedir.

Uzaktan Kimlik Tespiti Hangi Kanallardan ve Nasil Yapilabilecek?

Yönetmelik uyarinca, saglik meslek mensubu, uzaktan saglik hizmeti alan kisiden resmi kimlik belgesini kamera üzerinden göstermesini talep edebilecegi düzenlenmektedir.

Belirtmek gerekir ki saglik meslek mensubu, kisinin kimliginden süphe duydugu durumlarda, kimligini dogrulamasini isteyebilecektir. Hasta tarafindan kimlik dogrulamasinin yapilmak istenmemesi halinde hizmete baslamama veya hizmetin sonlandirilmasi mümkündür.

Uzaktan saglik hizmetlerinin denetlenmesi ne sekilde olacaktir?

Uzaktan saglik hizmetlerinin niteligi geregi sunulan hizmetlerinin denetlenmesi gerekmektedir. Uzaktan saglik hizmetleri, Il Saglik Müdürlügü tarafindan senede en az 1 defa olacak sekilde Yönetmelik'te yer alan kriterleri tasiyip tasimadigi konusunda denetlenecektir. Müdürlügün yani sira sikâyet ve sorusturma olmasi durumda hizmetlerin her zaman denetlenmesi de söz konusu olacaktir.

Uzaktan saglik hizmetlerine aykirilik halinde yaptirimlarin neler oldugu düzenlenmistir

Yapilan denetimler sonucunda karsilasabilecek yaptirimlari; uyari, geçici ve/ya kalici hizmet durdurulmasi, izin belgesinin geri alinmasi, idari para cezasi ve Cumhuriyet Bassavciligi'na suç duyurusunda bulunulmasi olarak siralayabiliriz.

Genel Degerlendirme

Saglik sektöründeki her geçen gün degisen ve gelisen teknolojiler hayatimizin ayrilmaz bir parçasi haline geldi. Bu noktada sektör içerisindeki gelismelerin hiz kazanmasindaki en önemli faktörlerden birini teknik alt yapi ve yasal düzenlemeler olarak karsimiza çikiyor.

Saglik teknolojileri alanindaki uygulamalarin Yönetmelik ile hukuki bir altyapiya kavusturulmus olmasi saglik sektöründeki aktörler açisindan sevindirici bir gelismedir. Uzaktan saglik hizmetlerini kullanirken bu alandaki verilerin güvenliginin saglanmasi ve hizmetlerinin amaci disinda kullanilmamasi hayati önem tasimaktadir.

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