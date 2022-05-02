Saglik Bakanligi tarafindan hazirlanan Saglik Hizmet Sunucularinin Basamaklandirilmasina Dair Yönetmelik ("Basamaklandirma Yönetmeligi") ile Uzaktan Saglik Hizmetlerinin Sunumu Hakkinda Yönetmelik ("Dijital Hizmet Yönetmeligi") 10 Subat 2022 tarihli ve 31746 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yayim tarihinde yürürlüge girdi.

Basamaklandirma Yönetmeligi uyarinca, saglik hizmetini sunan ve/veya üreten gerçek kisiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kisileri ve bunlarin tüzel kisiligi olmayan subeleri olarak tanimlanan saglik hizmet sunuculari üçe ayrilmistir.

Birinci basamak ayaktan teshis ve tedavi hizmeti sunan saglik hizmet sunuculari sunlardir: Bünyesinde birinci basamak saglik kurulusu bulunan ilçe saglik müdürlügü, toplum sagligi merkezi, aile sagligi merkezi, halk sagligi laboratuvari, kurum tabipligi, 112 Acil saglik hizmeti birimleri, evde bakim merkezleri veya birimler, isyeri saglik ve güvenlik hizmeti sunulan birimler, belediyelere ait poliklinikler, özel poliklinikler, agiz ve dis sagligi hizmeti veren özel saglik kuruluslari, üniversiteler bünyesindeki mediko-sosyal birimler, Türk Silahli Kuvvetleri'nin birinci basamak saglik üniteleri, Eczacilar ve Eczaneler Hakkinda Kanun kapsaminda serbest faaliyet gösteren eczaneler, muayenehaneler.

Ikinci basamak saglik hizmet sunuculari sunlardir: Egitim ve arastirma hastanesi olmayan devlet hastaneleri dal ve hastaneleri ile bu hastanelere bagli semt poliklinikleri, entegre ilçe hastanesi, Bakanliga bagli agiz ve dis sagligi merkezleri, kamu kurumlarina ait Bakanlikça ruhsatlandirilmis hastaneler, tip merkezleri ve dal merkezleri, özel hastaneler, özel tip merkezleri ve dal merkezleri, agiz ve dis sagligi hastaneleri, diyaliz merkezleri, üremeye yardimci tedavi merkezleri, hiperbarik oksijen tedavi merkezleri, tibbi laboratuvarlar gibi müstakil olarak ruhsatlandirilan tani ve tedavi merkezleri.

Üçüncü basamak saglik hizmet sunuculari ise sunlardir: Ilgili mevzuatinda tanimlanan ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastaliklar için yüksek teknoloji içeren ve/veya egitim ve arastirma hizmetlerinin verilebilecegi altyapiya sahip üst düzey hastaneler.

Basamaklandirma Yönetmeligi'nde belirtilen basamaklarda yer almayip Bakanlikça ruhsatlandirilmis ve/veya izin verilmis diger özellesmis tani, tedavi ve tedarik merkezleri, saglik hizmet sunumu bakimindan basamaklandirilamayan saglik hizmet sunucusu olarak kabul edilecektir.

Dijital Hizmet Yönetmeligi uyarinca uzaktan saglik bilgi sistemi, Bakanlik veya Bakanlik harici yetkilendirilmis gelistiriciler tarafindan Bakanligin belirlemis oldugu asgari standartlara uygun olarak gelistirilecektir. Uzaktan saglik hizmeti sunmak isteyen saglik tesisine gerekli sartlari saglamasi hâlinde Bakanlikça uzaktan saglik hizmeti faaliyet izin belgesi verilecektir.

Niteligi itibariyla uzaktan saglik hizmeti sunumuna elverisli olmak kaydiyla, asagidaki hizmetler uzaktan sunulabilir:

Uzaktan saglik hizmeti talep eden kisi uzaktan saglik hizmetinin elverdigi ölçüde muayene edilebilir; kisinin tibbi gözlem, izlem ve takibi ile degerlendirmesi yapilabilir, teshis edilmis hastaliklari kontrol edilebilir, kisiye tibbi danismanlik verilebilir, konsültasyon veya ikincil görüs talep edilebilir.

Hastaliklarin uzaktan yönetimi ve takibi için kisinin kan sekeri ve kan basinci gibi klinik parametreleri degerlendirilebilir, izlenebilir, tedavi ve ilaç yönetimi saglanabilir.

Sagligin korunmasina ve takibine, saglikli yasamin desteklenmesine, psikososyal destek hizmetlerinin saglanmasina yönelik hizmetler verilebilir.

Saglik riski artan veya ileri yasli kisilerin çok yönlü degerlendirmesi ve takibi yapilabilir.

Teknolojik imkanlarin elvermesi ve Bakanliktan gerekli izinlerin alinmasi kosuluyla kisilere, Bakanlikça belirlenen girisimsel veya cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilir.

Endemik veya epidemik salginlarda ulusal nitelikteki kilavuzlar dogrultusunda kisilerin sagliginin korunmasina yönelik gerekli tibbi islemler yürütülebilir.

Giyilebilir teknolojiler ve diger tibbi cihazlar ile saglik hizmeti talep eden kisinin saglik verileri ölçülebilir ve takip edilebilir.

Hekim tarafindan degerlendirilen kisiye, hekimince e-reçete ve e-rapor tanzim edilebilir.

Uzaktan saglik hizmeti alacak kisi, uzaktan saglik hizmeti sunulmaya baslanmadan önce ve sunulacak olan saglik hizmetinin niteligine uygun düstügü ölçüde Dijital Hizmet Yönetmeligi'nde sayilan konularda bilgilendirilecektir.

Saglik tesisi, uzaktan saglik hizmeti sunumu kapsaminda hizmet alan kisinin kimligini dogrulamaya yönelik gerekli tedbirleri alacaktir. Uzaktan saglik hizmeti sunumunda hasta mahremiyetinin ve kisisel verilerinin korunmasindan, hizmeti veren saglik tesisi ve saglik meslek mensubu sorumlu olacaktir.

10 Subat 2022 tarihli ve 31746 sayili Resmî Gazete'de yayimlanan Basamaklandirma Yönetmeligi'nin tam metnine bu baglantidan, Dijital Hizmet Yönetmeligi'nin tam metnine ise bu baglantidan ulasabilirsiniz.

Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir.

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