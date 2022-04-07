Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Kurumu ("Kurum") geçtigimiz haftalarda (i) Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsat Basvurusu Hakkinda Kilavuz ile Homeopatik Tibbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tibbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine Iliskin Kilavuz, (ii) Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tip ve Radyoterapi Grubu Tibbi Cihazlarin Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkinda Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Kilavuz ve (iii) COVID-19 Asilarinin Risk Yönetim Planlari Için Temel Gereklilikler Kilavuzu'nu yayimladi.

Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsat Basvurusu Hakkinda Kilavuz ile Homeopatik Tibbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tibbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine Iliskin Kilavuz Neleri Düzenlemektedir?

Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tip ve Radyoterapi Grubu Tibbi Cihazlarin Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkinda Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Kilavuz Neleri Düzenlemektedir?

Iyi Farmakovijilans Uygulamalari (IFU) Kilavuzu Modül VI Ek I – COVID-19 Asilarinin Risk Yönetim Planlari Için Temel Gereklilikler Kilavuzu Neleri Düzenlemektedir?

Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsat Basvurusu Hakkinda Kilavuz ile Homeopatik Tibbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tibbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine Iliskin Kilavuz Neleri Düzenlemektedir?

Yeni Gelisme

Kurum tarafindan 24 Aralik 2021 tarihinde Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsatlandirma Yönetmeligi ("Yönetmelik") yayimlanmistir. Kurum, 15 Mart 2022 tarihinde ise Yönetmelik kapsaminda yapilacak ruhsat basvurusunda yer almasi gereken belgelere iliskin olarak (1) Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsat Basvurusu Hakkinda Kilavuz'u ve ruhsat basvurusunda takibi yapilacak ambalaj ve tibbi ürün bilgilerine iliskin usul ve esaslari düzenleyen (2) Homeopatik Tibbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tibbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine Iliskin Kilavuz'u yayimladi.

Kurum, homeopatik tibbi ürünler için ruhsat basvurularini 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren www.ebs.titck.gov.tr üzerinden kabul etmeye baslayacaktir.

Kilavuzlara buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Homeopatik Tibbi Ürünler Ruhsat Basvurusu Hakkinda Kilavuz

Kilavuz; homeopatik stok, biyolojik kaynakli baslangiç maddeleri ve mukabil tibbi ürünlere iliskin ruhsat basvurusundaki kimyasal, farmasötik, biyolojik ve güvenlilik dokümantasyonun formatiyla ilgili yönlendirme saglamayi amaçlamaktadir.

Ortak teknik dokümanin formati; (i) idari bilgiler, (ii) genel özetler, (iii) kalite hakkindaki gereklilikler ve (iv) güvenlilik hakkinda gereklilikler seklinde 4 temel kategoriden olusmaktadir. Kilavuzda, her kategoride yer almasi gereken bilgiler ve içerigi örnekleriyle birlikte sunulmustur.

Homeopatik Tibbi Ürünlerin Ambalaj ve Homeopatik Tibbi Ürün Bilgisi Bilgileri ile Okunabilirliklerine ve Takibine Iliskin Kilavuz

Kilavuzda endüstriyel olarak hazirlanmis, geleneksel veya endüstriyel proses içeren bir yöntemle üretilmis homeopatik tibbi ürünlerin ambalaji, ürün bilgisi ve okunabilirliklerine iliskin yönlendirmeler yer almaktadir.

Homeopatik tibbi ürünlerin ambalajinda okunabilir ve net bir sekilde "Homeopatik Tibbi Ürün" ifadesine yer verilmelidir.

Ambalajda; homeopatik tibbi ürünün ruhsata konu ismi, stok, farmasötik sekil ve agirlik, hacim veya doz sayisi bakimindan içerik, yardimci/tasiyici maddeler, uygulama yöntemi/yolu, saklama kosullari ile raf ömrü, ruhsat ve üretime iliskin bilgiler gibi hususlarin bulunmasi gerekmektedir.

Ambalajlarda, hatali kullanimi önlemek adina benzer ürünlerden ayristirilmasi adina farkli renkler kullanilmali; ancak karisikliga yol açmamasi adina fazla sayida renk kullanilmamasina dikkat edilmelidir.

Homeopatik tibbi ürünün ismi ve potensinin dis ambalajinda Braille alfabesiyle belirtilmesi gerekir. Diger bilgilerin Braille alfabesinde belirtilmesi istege bagli olup, özellikle son kullanma tarihinin belirtilmesi önerilmektedir.

Kilavuzda ayrica, ambalaj ve ürün bilgilerinin okunabilir ve anlasilabilir olmasi adina kullanilmasi gereken baski/yazi boyutu ve tipi, bilgilerin düzen ve tasarimi , renkler ve ifade tarzi gibi sunulus biçimine yönelik tavsiyeler yer almaktadir.

Ruhsat sahiplerinin homeopatik tibbi ürünlerin karekodlarini Ilaç Takip Sistemi'ne (ITS) kaydetmesi gerekmektedir. ITS bildirilen tekilligi, standardi ve içerigi uygun olmayan karekodlari reddedecektir.

Ruhsat sahiplerinin yani sira ecza depolari ile ihracata yetkili firmalar, eczaneler, sarf merkezleri ve ilaç bedelini karsilayan kamu ve özel kuruluslar; alis, satis, iade, iptal, devir, miadi dolma, çalinma veya bozulma gibi hallerde ürünün deaktivasyon islemini yapmak ve gerekli bildirimlerde bulunmakla yükümlüdür.

Homeopatik tibbi ürünlerin hareket kayitlari karekod, paydas hareket kayitlari Global Lokasyon Numarasi üzerinden yapilacaktir.

Birden fazla homeopatik tibbi ürünü sevk eden ruhsat sahiplerinin, bu ürünlerin güvenilirligini saglamak adina tasima ambalajlari kullanmasi gerekmektedir. Tasima ambalajinda ambalaj tanimlayicisi veya içindeki homeopatik tibbi ürünlerin karekod bilgilerini içeren bir tanimlayicinin bulundurulmasi gerekmektedir.

Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tip ve Radyoterapi Grubu Tibbi Cihazlarin Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkinda Yönetmelik Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Kilavuz Neleri Düzenlemektedir?

Yeni Gelisme

Kurum, 24 Mart 2022 tarihinde, Diagnostik Radyoloji, Nükleer Tip ve Radyoterapi Grubu Tibbi Cihazlarin Kalite Uygunluk ve Kalite Kontrol Testleri Hakkinda Yönetmelik ("Yönetmelik") Hükümlerinin Uygulanmasina Iliskin Kilavuz'u yayimladi. Kilavuzda, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasina yönelik usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Kilavuz'a buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Yönetmelik uyarinca diagnostik radyoloji, nükleer tip ve radyoterapi grubu tibbi cihazlarin kalite kontrolüne iliskin çalisma belgesi almak isteyenlerin medikal fizikçi basvurusunda bulunmasi gerekmektedir Yönetmelik'in geçis hükümleri kapsaminda yapilacak basvurular Yönetmelik yayimindan (23.12.2021) itibaren 24 ay içinde, yani 23.12.2023 tarihine kadar kilavuzda gösterilen bilgi ve belgeler ile Kurum'a basvurmalidir. Kalite kontrol testlerini yapmak üzere medikal fizikçi çalisma belgesi almak isteyenler de kilavuzda yer alan bilgi ve belgeler ile Kurum'a basvurabilir.

Iyi Farmakovijilans Uygulamalari (IFU) Kilavuzu Modül VI Ek I – COVID-19 Asilarinin Risk Yönetim Planlari Için Temel Gereklilikler Kilavuzu Neleri Düzenlemektedir?

Yeni Gelisme

Kurum'un, 24 Haziran 2015 tarihinde yayimladigi Iyi Farmakovijilans Uygulamalari (IFU) Kilavuzu Modül VI – Risk Yönetimi Sistemleri Kilavuzu'na ek olarak 24 Mart 2022 tarihinde yayimladigi Iyi Farmakovijilans Uygulamalari (IFU) Kilavuzu Modül VI Ek I – COVID-19 Asilarinin Risk Yönetim Planlari Için Temel Gereklilikler Kilavuzu, 23 Mart 2022 tarihinde yürürlüge girdi. Kilavuz ile, COVID-19 asilarinin pazarlama sonrasi takibinin yapilmasi ve risk yönetim planlarinin hazirlanmasi amaçlanmaktadir.

Kilavuz'a buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Risk yönetim planinda genel bilgiler, güvenlilik spesifikasyonu, ruhsatlandirma sonrasi güvenlilik çalismalari dâhil olmak üzere farmakovijilans plani, risk minimizasyon faaliyetlerinin etkinliginin degerlendirilmesi dâhil riski en aza indirmek için alinan tedbirler ve risk yönetim faaliyetlerinin özetinin yer almasi gerekmektedir.

Kilavuzda ayrica, özet güvenlilik raporu basvurusu (SSR) olusturulurken dikkat edilmesi gereken konu listesinin bir örnegine yer verilmistir.

Sonuç

Kurum saglik sektöründe faaliyet gösteren sirketlere rehberlik etmeye devam etmektedir. Saglik sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili sirketler, Kurum'un duyurularini yakindan takip etmeli ve mevzuatta yer alan yükümlülüklerini Kurum'un yönlendirmeleri dogrultusunda yerine getirmelidir.

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