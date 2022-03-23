Türkiye Saglik Enstitüleri Baskanligi Türkiye Saglik Veri Arastirmalari ve Yapay Zekâ Uygulamalari Enstitüsünün Yapilanmasi ve Faaliyetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik'i ("Yönetmelik") yayimladi. Yönetmelik, Türkiye Saglik Veri Arastirmalari ve Yapay Zekâ Uygulamalari Enstitüsünün ("Enstitü") görev ve yetkileri gibi önemli hususlari düzenlemektedir.

Yeni Gelisme

12 Aralik 2019 tarihinde kurulan Enstitü, Türkiye'de saglik alanindaki problemlerin çözümü ve saglik hizmetlerinin etkinliginin artirilmasina yönelik olarak yenilikçi Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadir. Bu kapsamda Enstitü, saglik verisi arastirmalari ile saglik alaninda yapay zekanin kullaniminin artirilmasina yönelik çalismalarin yürütülmesi, koordine edilmesi ve dijital saglik ekosisteminin gelistirilmesine yönelik faaliyetler yürütmektedir. Enstitü, Saglik Bakanligi'nin ilgili kurulusu olan Türkiye Saglik Enstitüleri Baskanligi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Özellikle saglik verisi ve yapay zeka temelli Ar-Ge çalismasi yapan sirketler basta olmak üzere, bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgililer Enstitü'nün çalismalarini ve sundugu imkanlari yakindan takip etmelidir.

Enstitü'nün kurulusu, görev ve yetkileri ile yapilanmasi ve birimlerine iliskin hususlari düzenleyen Yönetmelik, 12 Mart 2022 tarihli ve 31776 sayili Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girmistir. Yönetmelik'e buradan ulasabilirsiniz.

Neler Degisecek?

Enstitü'nün baslica görev ve yetkileri asagidaki gibidir;

Türkiye'de saglik verisi ve yapay zekanin kullaniminin artirilmasi, bu kapsamda bilimsel ve teknolojik arastirmalarin yapilmasi ve desteklenmesi, Kamu kurumu, yüksekögretim kurumlari veya Ar-Ge merkezlerinde yürütülen ve laboratuvar tetkikleri, radyolojik ve patolojik görüntülerin gelistirilmesini amaçlayan arastirmalarin desteklenmesi, Klinik veriler ile radyolojik görüntülere iliskin referans bilgilerinin saklanmasi, yönetimi ve anonimlestirilerek arastirmaci erisimine açilmasi için gerekli altyapinin olusturulmasi ve dijital saglik ekosisteminin olusturulmasina yönelik çalismalarin yapilmasi, Saglik verisi ve yapay zeka kullanimina iliskin kamu kurum ve kuruluslari, özel hukuk tüzel kisileri ve gerçek kisiler tarafindan gerçeklestirilecek Ar-Ge faaliyetlerine maddi veya bilimsel destek saglanmasi, bu çalismalarin koordine edilmesi ve izlenmesi, Ar-Ge çalismalari sonucu gelistirilen veri ve yapay zekaya dayali tekniklerin saglik alaninda kullanilmasini saglamak amaciyla ilgili sektörlerle is birligi yapilmasi ve bu kapsamda hibe ve/veya geri ödemeli destekler verilmesi, ön ödeme yapilmasi, Türkiye Saglik Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü ile saglik veri arastirmalari ve yapay zekâ alanlarinda faaliyet gösteren merkezlerin kalite ve akreditasyon kurallarinin belirlenmesinde isbirligi yapilmasi, Ar-Ge çalismalarina tesvik amaciyla yarismalar düzenlenmesi, sertifika verilmesi ve arastirmacilara yurt içi ve yurt disi imkanlar taninmasi ve Bu alanda uluslararasi kurum ve kurulus yayinlarinin paylasilmasi ve yayinlar hazirlanmasi ve saglik veri arastirmalari ve yapay zekâ alaninda öncelikli politikalarinin belirlenmesi.

Sonuç

Her sektörde oldugu gibi saglik sektöründe de bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin önemi gün geçtikte artmaktadir. Bu kapsamda Enstitü'nün kurulusu ile saglik sektöründe veri tabanli çalismalar ve yapay zeka arastirmalarinin desteklenmesi amaçlanmaktadir. Bu alanda faaliyet gösteren tüm ilgili sirketler, Enstitü'nün faaliyetlerini yakindan takip etmelidir.

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