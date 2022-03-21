Bu yilki raporumuzda, Türkiye'de ilaç, tibbi cihaz ve saglik hukukunda en tartisilan ve önemli görügümüz konulari ana hatlariyla ele aliyoruz.

Genis bir sosyal saglik sistemine dahil, 80 milyonluk nüfusa sahip olan Türkiye'de, ilaç, tibbi cihaz ve saglik ürünleri endüstrisinin büyüklügü ve hacmi kayda degerdir.

Bu büyüme potansiyeli bir yandan çok sayida firsati beraberinde getirmekte bir yandan da bu potansiyel, ilaç ve tibbî cihaz sektörlerinin pazara erisimden fiyatlandirma ve geri ödemeye kadar tabi oldugu siki düzenlemelerle dengelenmeye çalisilmaktadir. Saglik Bakanligi'na bagli olarak kurulan Türkiye Ilaç ve Tibbî Cihaz Kurumu ("TITCK") ile Sosyal Güvenlik Kurumu ("SGK") bu dengenin adeta ana kontrolörleri konumundadir.

Saglik hizmetlerinin kalitesinin artmasi ve hastalarin ilaçlara erisebilmelerinin önünün açilmasi, ilaç ve saglik hizmeti taleplerinin artmasina sebep olmakta ve bu nedenle kamu harcamalarinda da artis meydana gelmektedir. Bu durum ilgili devlet kurumlarini yeni yollar aramaya tesvik ederek kati bir ilaç fiyatlandirma politikasinin ortaya çikmasina sebep olmustur.

Ek olarak, SGK geri ödeme için kayda deger bir indirim talep etmektedir. Fiyatlandirma ve geri ödeme konusundaki kati önlemler hastalarin özellikle yenilikçi ilaçlara erisimine engel olabilmektedir. Kati fiyat ve geri ödeme politikasi nedeniyle iç pazarda bulunamayan ilaçlarin reçete bazinda yurt disindan temini (NPP) son yillarda ciddi oranda artmistir. Bunun yaninda saglik harcamalarinin kontrol altinda tutulmasi için alternatif geri ödeme modelleri ve hatta yerellestirme politikalari dahi uygulamistir.

Bahsedilen Türkiye'ye özgü bazi sinirlamalar ve seffafliga iliskin eksiklikler disinda, Türkiye'deki saglik endüstrisi düzenlemelerinin; özellikle ruhsatlandirma, kayit sistemleri, etik ve uyum kurallarinin gelismis ülkelerin standartlari ve AB mevzuati ile uyumlu oldugu söylenebilecektir.

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