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Biyosidal Ürünler Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik ("Degisiklik Yönetmeligi") 30 Aralik 2021 tarih ve 31705 sayili Resmî Gazete'de yayimlanarak yayim tarihinde yürürlüge girdi. Degisiklik Yönetmeligi ile, Biyosidal Ürünler Yönetmeligi'nin ve uygulanmasinin Avrupa Birligi mevzuati ve uygulamasina yakinlasmasi, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetinin etkinliginin artirilmasi amaçlanmaktadir.

Degisiklik Yönetmeligi ile getirilen düzenlemeler asagidaki gibidir:

Ön basvuru ve mühürlü numune alma süreci kaldirilmistir.

Aktif maddelerin ve biyosidal ürünlerin basvuru dosyasinda sunulan toksikolojik ve ekotoksikolojik testler haricindeki testler, Iyi Laboratuvar Uygulamalari Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlastirilmasi, Iyi Laboratuvar Uygulamalarinin ve Çalismalarin Denetlenmesi Hakkinda Yönetmelik hükümlerine uygunlugu belgelendirilmis veya test yönteminde akredite olmus veya validasyon/verifikasyon çalismalarini tamamlamis kuruluslarca yapilabilecektir.

Hasere kontrol ürünlerinin biyolojik etkinlik analizleri yetkili laboratuvarlarca yapilacaktir. Bu yetkinin Saglik Bakanliginca (" Bakanlik ") verilecegi de Degisiklik Yönetmeligi ile düzenlenmistir.

") verilecegi de Degisiklik Yönetmeligi ile düzenlenmistir. Basvuru dosyalarinin hazirlanmasinda ve degerlendirilmesinde öncelikle Avrupa Kimyasallar Ajansi (ECHA) tarafindan yayimlanan rehber dokümanlar, bunlarin yeterli olmadigi hâllerde diger uluslararasi kuruluslarca yayimlanan rehber dokümanlar dikkate alinacaktir. Böylece Avrupa Birligi mevzuati ile uyum hedeflenmistir.

Bakanlik ruhsat basvuru dosya içerigini fiziken isteme hakkini da haiz olmaktadir.

Bakanlik tarafindan onaylanan etiket örnegindeki tüm bilgilerin mamul ürün üzerindeki etikette bulunmasi zorunlulugu getirilmistir. Bakanlikça onaylanan etiket örneginde Biyosidal Ürünler Yönetmeligi kapsamina girmeyen iddia ve ifadelere yer verilemeyecektir.

Bakanlikça verilen ruhsat ve onaylanan etiketin izlenebilirliginin saglanmasi amaciyla biyosidal ürün etiketi üzerine karekod konulacaktir.

Yeni düzenleme ile yeni ruhsat almis ya da ruhsati yenilenmis ürün, ruhsatin geçerli oldugu tarihe kadar en az bir defa, numune alinip fiziksel ve kimyasal analizleri yaptirilmak suretiyle denetlenecektir.

Degisiklik Yönetmeligi'nin tam metnine bu baglantidan ulasabilirsiniz.



Yazi ilk olarak, Moroglu Arseven'in iki haftada bir yayimlanan bülteni MA | Gazette'de yer almistir

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