Ilaç sirketleri tarafindan gerçeklestirilen deger aktarimlarina iliskin hiçbir kamuya ifsa kurali bulunmamaktadir. Bununla birlikte, 3 Temmuz 2015 tarihli Beseri Tibbi Ürünlerin Tanitim Faaliyetleri Hakkinda Yönetmelik ("Tanitim Yönetmeligi") uyarinca ilaç sirketleri saglik kurum ve kuruluslari, üniversiteler, saglik meslek mensuplari ve üyesi bulunduklari mesleki örgütler, sendikalar ve saglik alaninda faaliyet gösteren dernekler ve vakiflar ile sagligin korunmasi ve gelistirilmesi maksadiyla kurulan sivil toplum kuruluslarina bilimsel toplantilarin finanse edilmesi, bagista bulunulmasi veya danismanlik hizmetleri alinmasi amaciyla gerçeklestirilen ve yürürlükteki aylik brüt asgari ücretin %10'unu asan her türlü deger aktarimlarini TITCK'ye bildireceklerdir. Bir takvim yili içinde gerçeklesen söz konusu deger aktarimlarina iliskin bildirim TITCK tarafindan belirlenen formatta, detayli olarak ve takip eden yilin ilk alti ayi içerisinde yapilmalidir. Bildirimler, TITCK tarafindan olusturulan elektronik sistem üzerinden yapilmalidir.

Bu yükümlülügü yerine getirmek için sirketlerin, herhangi bir deger aktarimi gerçeklestirilmeden önce saglik meslek mensuplari veya saglik kuruluslarinin onamlarini almalari gerekmektedir. Tüm onam formlarinin, 2016 yilinda yayimlanan Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu ile birlikte güncellenmesi gerekmistir.

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