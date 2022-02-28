Türkiye Ilaç ve Tibbi Cihaz Kurumu ("Kurum"), geçtigimiz günlerde yayimladigi duyuru ile Tibbi Cihaz Klinik Arastirmalari Yönetmeligi taslaginin ("Taslak Yönetmelik") kamuoyu görüsüne açildigini duyurdu. Taslak Yönetmelik, tibbi cihaz klinik arastirma süreçlerinin yeni Tibbi Cihaz Yönetmeligi ile uyumlu hale getirilmesi amaciyla çesitli degisiklikler öngörüyor.

Taslak Yönetmelik Neler Öngörüyor?

Yeni Gelisme

Kurum, 9 Subat 2022 tarihli duyurusu ile Taslak Yönetmelik'i kamuoyu görüsüne açti. Taslak Yönetmelik tibbi cihaz klinik arastirmalari, bu arastirmalara katilan gönüllülerin haklari ve piyasaya arz sonrasi çalismalarina dair usul ve esaslari düzenliyor. Taslak Yönetmelik ile mevcut Tibbi Cihaz Klinik Arastirmalari Yönetmeligi'nin yeni Tibbi Cihaz Yönetmeligi ile uyumlu hale getirilmesi amaçlaniyor. Taslak Yönetmelik'e buradan ulasabilirsiniz.

Ne Degisecek?

Taslak Yönetmelik ile öngörülen baslica düzenlemeler asagidaki gibidir:

Tibbi cihaz klinik arastirmalarinda, Taslak Yönetmelik'e ek olarak Tibbi Cihaz Yönetmeligi'nin klinik arastirmalara iliskin hükümleri uygulama alani bulacaktir.

Ayrica Tibbi Cihaz Yönetmeligi'nde düzenlenen ilave tedbirler; hiyerarsik yapi içinde olan veya ekonomik, sosyal ve tibbi sebeplerle kendini koruma yetenegi ve özerkligi sinirli veya azalmis kisilere de uygulanabilecektir.

Klinik arastirma basvurusu, piyasaya arz sonrasi çalismalar, advers olaylarin raporlanmasi ve klinik arastirmada önemli degisiklikler gibi pek çok konu Tibbi Cihaz Yönetmeligi ile uyumlu olacak sekilde yeniden düzenlenmistir. Bu kapsamda Avrupa Tibbi Cihaz Veri Tabani (EUDAMED) islevsellik tarihi esas alinmis; bu tarihe kadar uygulanacak kurallar ile bu tarihten sonra esas alinacak kurallar ayrica düzenlenmistir.

Kurum'a yapilacak tüm basvuru ve bildirimlerden; (i) Türkiye'de yerlesik olan sponsorlar için; sponsorun kendisi veya Türkiye'de yerlesik sözlesmeli arastirma kurulusu ve (ii) Türkiye'de yerlesik olmayan sponsorlar için; sponsorun yasal temsilcisi veya Türkiye'de yerlesik sözlesmeli arastirma kurulusu sorumludur.

Arastirmaya ait ilerleme raporu yilda en az 1 kez Kurum'a bildirilmelidir. Kurum ve Klinik Arastirma Etik Kurulu gerekli görmeleri halinde veya daha kisa süreli arastirmalarda daha kisa sürede rapor talep etme yetkisine sahip olacaktir.

Tibbi Cihaz Yönetmeligi kapsaminda getirilen bir yenilik olan piyasaya arz sonrasi çalismalarinin izlenmesi konusunda Klinik Arastirma Etik Kurullari görevli kilinmistir.

Arastirma kapsaminda acil güvenlik tedbiri alinmasi halinde, yeni durum ve alinan tedbirler yedi gün içinde elektronik basvuru sistemi araciligiyla Kurum'a bildirilecektir.

Ilgililer, 25 Subat 2022 tarihi sonuna kadar görüslerini md.ci@titck.gov.tr adresine iletebilecektir.

Sonuç

Kurum, tibbi cihazlara yönelik ikincil mevzuati yeni Tibbi Cihaz Yönetmeligi kapsaminda düzenleme çalismalarina devam etmektedir. Saglik sektöründe faaliyet gösteren tüm ilgili sirketler, Kurum'un duyurularini yakindan takip ederek mevzuat degisikliklerine iliskin görüs ve önerilerini paylasabilir.

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